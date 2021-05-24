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Biyografi Tayyip Sabri Erdil kimdir? Tayyip Sabri Erdil kaç yaşında? Tayyip Sabri Erdil nerede görev yapıyor?
Biyografi

Tayyip Sabri Erdil kimdir? Tayyip Sabri Erdil kaç yaşında? Tayyip Sabri Erdil nerede görev yapıyor?

Suç örgütü lideri Sedat Peker’in videolarına ilişkin açıklama yapan Tayyip Sabri Erdil, "Millet iradesine karşı sufli ilişkiler ile kaos çıkarma peşinde koşanlar bilmelilerdir ki, ahali âlim olmasa da ariftir. Bu oyunları görmekte ve bilmektedir" dedi. Tayyip Sabri Erdil hakkında araştırmalar yapılıyor. Tayyip Sabri Erdil kimdir? Tayyip Sabri Erdil kaç yaşında, nereli? Tayyip Sabri Erdil hayatı ve biyografisi!

Yeniakit Publisher
2021-05-24 08:15:00 - 2021-05-24 08:15:34
Tayyip Sabri Erdil kimdir? Tayyip Sabri Erdil kaç yaşında? Tayyip Sabri Erdil nerede görev yapıyor?

Tayyip Sabri Erdil kimdir? 1962 yılında Trabzon Çaykara'da doğan Tayyip Sabri Erdil, ilköğrenimini Dernekpazarı'nda, Orta ve lise öğrenimini Rize'de, Yükseköğrenimini Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Bölümünde, Yüksek lisans ve doktora öğrenimini MÜ'de, doktora üstü çalışmalarını "London City University, Business School" da uluslararası rekabet alanında yaptı.

Üniversite yıllarında başladığı iş hayatına basın sektörü, dış ticaret, endüstri ve eğitim sektörlerinde çeşitli düzeylerde yöneticilik ve danışmanlık yaparak devam etmiştir. (1977-2011)Erdil Eğitim Kurumları "Erdil Koleji" kurucusu ve ortaklığı görevinde bulunmuştur. (1997-2014)Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesinde araştırma görevlisi, Dr. Öğretim görevlisi, Yrd. Doç. , Doçent ve Profesör olarak kısmi ve tam zamanlı çalışmıştır. (1987- )T. C. Çalışma Bakanlığı Bakan Danışmanlığı (2016-17), T.C. İçişleri Bakanlığı Bakan Danışmanlığı, Müsteşar Yardımcılığı (2017 - 2018) ve 07.08.2018 Tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararıyla İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atanan Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil çeşitli dernek, vakıf ve sosyal kurumlara üyedir.Evli ve iki çocuk babası olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

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