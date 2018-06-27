'Tayyip Erdoğan’a buradan mı oy veriliyor? Yanlış olmasın?'
24 Haziran seçimlerinde Karadenizli bir adamın oy kullanacağı okula girerek 'Tayyip Erdoğan’a buradan mı oy veriliyor? Yanlış olmasın?' söylemesi sosyal medyada çok tıklananlar arasına girdi27 Haziran 2018 Çarşamba 17:11
24 Haziran seçimlerinde Karadenizli bir adamın oy kullanacağı okula girererek söylediği sözler sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. Karadenizli yaşlı adam oy kullanacağı okula giderek sandık başındaki görevlilere 'Tayyip Erdoğan’a buradan mı oy veriliyor? Yanlış olmasın?' ifadelerini kullanıyor.
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