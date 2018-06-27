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'Tayyip Erdoğan’a buradan mı oy veriliyor? Yanlış olmasın?'

24 Haziran seçimlerinde Karadenizli bir adamın oy kullanacağı okula girerek 'Tayyip Erdoğan’a buradan mı oy veriliyor? Yanlış olmasın?' söylemesi sosyal medyada çok tıklananlar arasına girdi

27 Haziran 2018 Çarşamba 17:11

24 Haziran seçimlerinde Karadenizli bir adamın oy kullanacağı okula girererek söylediği sözler sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. Karadenizli yaşlı adam oy kullanacağı okula giderek sandık başındaki görevlilere 'Tayyip Erdoğan’a buradan mı oy veriliyor? Yanlış olmasın?' ifadelerini kullanıyor.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 17:11
  1. karadenizli amca
  2. 'Tayyip Erdoğan’a buradan mı oy veriliyor? Yanlış olmasın?'

YORUM YAZ

  • nn6 sa önce
    OYOYOY AMCAM OYOY VERMEK NEDİR BİLİR MİSİNİZ BİLDİĞİNİZ GİBİ BİR KAÇİMKANVE YETKİSAHİBİ ORTAYA ÇIKARSİZİASİL YONETICERİNİNNELER YAPACAĞINIVE NELER YAPTIĞINI ANLATIR BU YÖNETİMÇERÇEVESİ İÇİNDEEKONOMİTERÖRASKER SİVİLOKUL DİN DİYANET HERYAŞAM ALANINI İLGİLENDİRENKONUŞMA YAPARLARADATA BİR VİTRİN GİBİ ANLATIR BAZANDA BİLİÇALTINDAKİGİZEMLE DE ORTAYA ÇIKARSİZİN BUNLARİN İÇİNDE KARAKTERİNİZERUHUNUZA UYGUN OLANI SEÇERSİNİZ OY VERİRKENBEN SENİN YAPACAĞINA YAPTIĞINA KABULÜM DURSANA TABİYIMSENİ İSTİYORUMBEN İİ SEN YÖNETİM DEMEK İÇİN MÜHÜR BASIYORSUN MÜHÜR VURDUĞUN KİŞİYE BU YOLLA DESTEK VERİYORSUN BU KİŞİ VATANI DA SATSABİRLİKTE SİNIHYA DA ETSE BIRLIKTESİN SECTIGIN KISIBU MAKAMA DAYANIP YETKI ALDIGINDA HAYIR İSLUYOR SASANA PAY YAZILIR SER DE İŞLERSE PAY YAZILIR RUHUNALLAHA PEYGAMBERE AHİRETEİNANAN KİMSESEÇTİĞİKİMSESÖYLEDİĞİ GİBİ DOĞRUİŞLER YAPARİSE KİŞİNİN RUHU RAHAT HUZURLUOLUR KİŞİRUHU BOZGUNCU VE SERENA MEYAL İSEUYANDIĞI ZAMAN YANLIŞLIĞI GÖRDÜĞÜNDEBU KİŞİ KENDİ KENDİNEAZAP ÇEKERTÖVBEİSTİĞFARETSE DE RUHU RAHATLAYAMAZBİR DAHAKİ SEÇİMİNİONA GÖRE YAPARHA FARKINA VARMADAN UMURUNDA OLMAYANLARIN RUHU DA RAHAT DEYİL AMA HER SEFERİNDE KENDİNCE BİR BAHANE ARAR İFTİRAYALAN DAHİLNE BULSA SIRALAR HUZURSUZHUZURSUZbu sebepleoy vermek dinini imanını vicdanını ruhunu etkilerişini etkiler
  • inciinci4 sa önce
    Yaaa.ey parti yöneticileri.ey yetkilendirdiklerimiz. Görün ve ona göre çalışın.
  • kayıkayı10 sa önce
    anadolumuzun tertemiz pırlanta insanı.rabbim hayrlı ömürler versin.aminnnnn
  • FATİHFATİH10 sa önce
    bir başkayaaa benimkaradenizli hemşehrim ...
  • pınar demirpınar demir11 sa önce
    oy amcam ALLAH seni korusun
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