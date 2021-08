'Tayyip Erdoğan'a boşuna mı kızıyorum!'

Malum köydeyiz. Fındık zamanı.



Hanım: Tüp bitti tüpü değiştirdik,dedi.



Kardeşim tüpçü... Ondan alıyoruz. Evlerimiz yakın.



Hesaba durduk: Yüz kırk beş Türk Lirası.



Neh! Yüz kırk beş lira...



Kan beynime sıçradı.



Aynı günlerde bir de şehirdeki evin doğalgaz faturası telefonuma mesaj olarak gelmez mi? Beş lira...



Önceki mesajları karıştırdım; en fazla yirmi iki lira gelmiş...



Ter bastı. Sükut ettim bir süre...



Bir hesap yaptım: bir tüp yirmi gün dayanıyor. Bir de banyoda tüp kullanmış olalım. Bir buçuk ay da o dayansın.



Yılda on sekiz tüp mutfakta, altı tüp de banyoda olmak üzere yirmi dört tüp!



Odun kömür masrafını hesapladım. Kömür ... Ton başına iki bin lira. En az iki ton kömür gider; dört bin lira.



Odunun kilosu on beş lira. Yüz kilo odun bin beş yüz lira... Yirmi dört tüp=üç bin dört yüz seksen...



İki ton kömür=dört bin...



Yüz kilo odun =bin beş yüz...



Toplam: 8980... Yuvarlak dokuz bin...



Şimdi ben Tayyip Beye kızmayayım da ne yapayım! Bre kardeşim! İnsanların cebinde artı para kalıyor. Bu para can sıkıyor. Çocuk en pahalısından telefon istiyor. Dünya ile irtibatı yok; her şey telefon... Hanım rugan çanta istiyor; bir çalım iki çalım...



Aile; yoksa araba, varsa iyi model istiyor... Köylerde cenaze oluyor ve yol kenarları araba dolu. Yollar tıkanıyor. Geçmeye yer yok...



Ne yapıyorsunuz siz Allah aşkına...



Sene içinde en yüksek doğalgaz faturam üç yüz altmış liraydı.



O da bir kez geldi. Mutfak bu faturanın içinde, banyo içinde ...



Ne yapıyorsunuz siz Allah aşkına?!



Bektaş yaylasından beri dağları kazıp Bulancağa, Giresun’a doğalgaz getiriyorsunuz. Ne gerek var? Ne gerek vardı?



Sanki muhalefetin iyiliğine mi geçti. Ellerinden gelse bir kaşık suda boğacaklar!



Sanki iyiliğe mi geçti?



Marmaris’e mi Bodrum’a mı villa yaptırıyormuşsun!



O ne demek? O parayı nereden buldun? Bu hakkı nereden buldun?



Sen sadece çalışacaksın! Öyle tatil, matil yok sana...



Senin çocuklarına, ailene böyle bir hak yok. Sürü işi muhalefet boşuna mı karşı çıkıyor, memleketin mason rütbeli Mişon etiketli gazetecileri “böyle bir hakkın yok” diyorlarsa,yoktur. Kafanızı kullanın! Rahmetli Menderes çalıştı, etti de ne oldu?



Yaranabildi mi?



Özal, Erbakan yaranabildi mi?



Hayır! Sen mi yaranabileceksin?



Siz çalışacaksınız, imtiyazlı Kemalist mütegallibe keyif sürecek.



Bunları bilmeniz gerekirdi.



Öyleyse sizi birileri efsunlamış!!



İran’ın mollaları, Rusya’nın ortodoks rahipleri efsunlamış her halde desem diyemiyorum; çünkü yirmi yıldır size yapılmayan büyü yazılmayan muska mı kaldı?!



Tutsa onlar tutardı?!



Ama bir efsun var yine de! Sayın Reis!



Çocuklarımız harçlık istediklerinde “yok” diyemeyecek miyiz artık?



Bakın çocuklarımız Z raporu gibi Z kuşağı oluyor.



Telefon uşağı oluyor.



Yokluk, kıtlık nedir bilmiyor!



Bu durum ilerde sıkıntıya sebep olur!



Halbuki; eskiden ne güzeldi.



Mesai bitince, kömür kokusundan kaçıp hemen evlerimizin yolunu tutardık.



Evlerimizin bir odunluğu olur, oradan baltayla odun yarar, kovayla kömür taşırdık.



Ateşin de bir tadı vardı. Parmaklarımız üşüdüğünde ellerimizi sobaya tutar ısıtırdık.



Evde küçük çocuk varsa kucağımıza alır, ellerimizi sobada ısıttıktan sonra “ıccak, ıccak” der çocuğumuzun avuçlarını ısıtırdık.



Sobalarımızın üzerinde kestane pişirir, portakal kabukları kurutup eve değişik kokular yayardık.



Pencere ve dış kapının kenarlarına şeritler yapıştırırdık ki içeri kömür kokusu girmesin!



Böylece evlerimize kömür kokusu girmez, evlerimizden de sırlarımız dışarı çıkmazdı. Aah ahh! Ne güzel günlerdi. Gündüz gökyüzüne bakar kesif duman aralığından gökyüzünün mavisini, güneş ışınlarının dumanlar üzerindeki şûlesinden sararmış rengini görünce, Atatürkçüler Atatürk’ü hatırlar; sarı saçlı mavi gözlü... Aynen Atatürk... Anne koş, bak... Derlerdi. Atatürkçü olmayanlar da sevgililerinin veya öğretmenlerinin veya babalarının saçına, gözüne, bıyığına benzetirlerdi bu durumu.



Atatürkçüler şöyle yorum yaparlardı: Gördün mü, kızgın kızgın bakıyordu.



Yok canım bana öyle gelmedi. Gülerek bakıyordu... Ne günlerdi o günler?!



Kış mevsiminin bile bir tadı vardı!



Pencereden bakan çocuklar bacalar arası duman yarışı yapardı.



Bak; sağ binanın bacası daha çok duman çıkarıyo.



Olsun ama karşıki binanın bacası hem siyah hem de beyaz duman atıyo!.. Bu milletin geleneğini çaldın be reis...



Çocuklar daha ne bohçalara bakıyor ne bacalara!



Bu kadar da olmaz ki...