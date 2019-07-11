Nevzat Özpelitoğlu/Balıkesir

Demokrat görünümlü emperyalist devletlerin 2019 yılı G-20 zirvesi dolayısıyla Japonya’nın Osaka şehrinde bir araya gelmeleri, 2019 yılının en önemli olayı olmaya şimdiden namzet gösterilse yeridir. Devlet Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın zirveye vurduğu tarihi mühür ise, günümüzün en önemli gelişmesi olarak hâlâ konuşulmaktadır. Özellikle ABD nin itiraflar ve pişmanlıklar manzumesi olarak devletlerarası arenada yankılanan ‘’Türkiye haklıdır. Türkiye ye karşı çok haksızlık yaptık’’ itirafı bir dereceye kadar da pişmanlık olarak algılanabilir.

Hak’tan haksızlığı, adaletten adaletsizliği, dostluktan düşmanlığı, anlayan bu Devletlere ayaküstü insanlık dersi veren Tayyip Beyin bu tutumu, tüm İslam âlemini olduğu kadar, ezilmiş dünya mazlumlarının da yüzlerini güldürmüştür. Mazlum milletlere Türkiye’miz her türlü barınak, yiyecek, giyecek ve ilaç yardımlarını çok zor şartlar altında yaparken, aynı mazlumların üzerine bombalar yağdıran bu ikiyüzlü devletlerin Başkanlarının yüzlerinin biraz olsun kızarmasını bekledik. Ama nafile. Onlar sadece gülmek ve aile fotoğrafında düzgün bir yerde durup ülkelerine mesaj verebilmek derdinden başka bir şey düşünmüyorlardı. G-20 zirvesinde tüm dünya hayranlık ve kıskançlıkla Tayyip Beyi izlediler. Tayyip Beyin yanında veya en yakınında olabilmek bu emperyalistler için adeta bir prestij kaynağı(!) idi. İşte biz de bunun için yazımızın başlığını “Tayyip Erdoğan ikiyüzlü emperyalistleri hizaya getirmeye devam ediyor” diye attık.