Bomba kulis iddiası: İşte Erdoğan'ın aklındaki asgari ücret rakamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, grup başkanvekillerinden "muhalefetin, partiye yönelik tutumları ile ilgili sessiz kalmamalarını istediği" belirtildi. Öte yandan Erdoğan'ın asgari ücretin 4 bin liranın altına düşürülmemesini istediği ifade edildi.

"Asgari ücret 4 bin TL'nin altında olmasın"

Erdoğan'ın başkanlığında toplanan son AK Parti MYK toplantısının ana gündem maddesi asgari ücret ve sağlık çalışanlarının maaşlarına yapılacak düzenlemeler oldu. Erdoğan'ın toplantıda, "asgari ücretin 4 bin TL'nin altına düşürülmemesini istediği" belirtilirken, toplantıda dikkat çeken bir başka ayrıntı yer aldı.

"AK Parti'nin icraatlerini anlatmada etkili olun" talimatı

Erdoğan, grup başkanvekillerinden muhalefetin yalanlarına ve algı operasyonlarına karşı sessiz kalmamalarını istedi. Başta CHP olmak üzere muhalefet partilerinden hem AK Parti'ye hem hükümete hem de kendisine yönelik sert eleştirilerin yapıldığını belirten Erdoğan'ın, grup başkanvekillerinden de aynı sertlikte karşılık vermelerini istediği belirtiliyor. Erdoğan'ın ayrıca grup başkanvekillerinden "iktidarın icraatlarını Meclis'te etkin bir dille anlatmalarını istediği" de ifade ediliyor.