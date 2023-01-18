'Tayyip Bey olduğu sürece oyunları ve yalanları sökmeyecek'

2023 yılının en dikkat çekici olayının Türkiye’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri olacağı şimdiden belli oldu. Haçlı Batı dünyası Türk seçmenini yanıltmaya ve hatta uyutarak seçimlerle ilgilenmemelerine gayret gösteriyor. Aynı zamanda 6+1 masa denilen ucubenin önünü açmaya ve millerimizin tercihini 6+1 ucube masa yönünde şekillendirmeye çalışıyor

Haçlı Batı dünyasının Büyükelçi ve Konsoloslarla başlattığı yol gösterme ve taktik öğretme harekâtının seçim gününe kadar devam edeceği şimdiden belli. Kahvehane ve balık lokantalarında başlayan akıl verme ve yöntem geliştirme turlarının yerini önümüzdeki günlerde, Avrupa ve ABD ziyaretleri alacak. Çünkü Batılı e mperyalistler 2023 seçimlerine Türk seçmeninden daha fazla önem veriyorlar!

6+1 külüstür masanın akıl hocası Batı dünyası, adeta son haçlı seferine hazırlanırcasına Türkiye seçimlerine odaklanmış durumda. 2023 seçimlerini AK Parti kazanmasın, Tayyip Erdoğan da seçimlerden büyük bir mağlubiyetle çıksın diye çalışıyorlar.

Ak Parti ve Özellikle Tayyip Bey düşmanlığında CHP’yi, İYİ Parti’yi ve İslâm düşmanı Batılı Emperyalistleri anlamak mümkün. Ve fakat Tayyip Bey düşmanlığında imanlı ve inançlı bir avuç Saadetçileri anlamak mümkün değil.

Yaratanına ve Müslümanların duasına güvenen Ak Parti ve Tayyip Bey’i devirmek için, İslam düşmanı Batı dünyası oyun içinde oyun tezgâhlıyor. Yedeğine de CHP ve İYİ Parti’yi almış ve fakat bir avuc inanmış seçmeniyle Saadetçiler de onlarla birlikte! HDP ise hâlâ saman altından su yürütmeye devam ediyor.

İspanya’da 950 yıl hüküm süren Endülüs İslam devletinin yıkılışında oynanan oyun şimdi AK Parti iktidarını ve özellikle Müslümanların hamisi Tayyip Bey’i iktidardan indirmek için yeniden tezgâhlanıyor. İnançlı bir avuç Saadetçiler de maalesef bunlar için birer kullanışlı aparat! Avrupa Devletleri ve ABD, yazılı ve görsel medya organlarıyla Türkiye’miz üzerinde amansız bir propaganda atağına kalkıştılar. Siyasetçileri yanı sıra halklarını da bu kirli oyunlarına alet etmekten bir an olsun geri durmuyorlar. Bizdeki Batı uşaklığına şartlanmış, gâvur aşığı medya organlarıyla da gazete manşetlerinde ve TV ekranlarında paslaşıyorlar.

Batılı Emperyalistlerin tek amaçları Ak Parti 2023 seçimlerinde kazansa bile yine de büyük bir yara alsın. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise mutlaka gitsin. Çünkü Tayyip Bey Türkiye’yi Haçlı Batı ekseninden çıkardı ve tıpkı Anadolu Kapılarını Türklere açan Alparslan gibi emperyalist Batı dünyasına kafa tutuyor ve zaman zaman da meydan okuyor.

Emperyalistler 2023 Türkiye seçimlerinin dünyaya yön verecek bir seçim olacağının bilinciyle hareket ediyorlar. Ak Parti ve özellikle Tayyip Bey ile dünyayı hayran bırakarak her alanda akıl almaz bir ivme kazanan Türkiye’nin önünün mutlaka kesilmesi yönünde tüm Avrupa Devletleri hemfikir. Hepsi aynı düşüncedeler. Biliyorlar ki, Tayyip Bey dünya siyasetinde olduğu sürece oyunları ve yalanları sökmeyecek ve Türkiye’nin atılımları durmayacak.

Tayyip Bey’in bir Fatih gibi çağ kapatıp çağ açtığını, Türkiye’nin gidişatını değiştirerek adeta bir devrime kapı araladığını Batı dünyası görüyor ve biliyor. Bu sebeple dünyaya kafa tutan, çağdaşlarını fersah fersah gerilerde bırakan bir Türkiye’ye ve özellikle Tayyip Bey’e tahammül edemiyorlar. ‘’Hele hele eski Türkiye yok, yeni Türkiye’ye ister istemez alışacaksınız, dünya beşten büyüktür’’ söylemi karşısında eziliyor, büzülüyor ve daha da küçülüyorlar.

Sömürgen Avrupa devletleri ve bunların ağababası Amerika’nın, halâ eski Türkiye özlemiyle yanıp tutuştuğu pek alâ biliniyor. Ama sömürgen emperyalistler halâ ‘’eski çamların bardak olduğunu anlayamadılar.!’’

Türkiye’nin tüm dünyaya ve özellikle Avrupa devletlerine yaptığı sanayi ürünleri ihracatına ve özellikle Makine ihracatına kesinlikle razı değiller. Pazarlarının ellerinden gittiğinin farkındalar. O halde Türkiye’nin önü mutlaka kesilmeli. Hele hele savunma sanayi adı altında yaptığı son sistem insanlı ve insansız hava araçlarının yapımına ve dünya ülkelerine ihracatına daha fazla göz yumulmamalı!

Bu sebeple tüm hamlelerin sahibi Tayyip Bey ilk seçimde mutlaka gitmeli ki, Türkiye yeniden yerinde saymaya devam etsin! Zaten 6+1 masa müdavimleri her atılımı, her hamleyi durduracağız demiyorlar mı? O halde Türk sanayi hamleleri, Nuri Demirağ, Vecihi Hürkuş ve Necmettin Erbakan’ın sanayi hamlelerinin engellendiği gibi 6+1 masanın müdavimleri vasıtasıyla engellenebilir.

Dünyanın insansız ilk savaş uçağı Bayraktar Kızılelma ve insansız Deniz araçları yanı sıra yerli yapım Helikopterlerimizin, Tanklarımızın ve envai çeşit Harp silahlarımızın görücüye çıkması, daha sonra Asya ve Afrika ülkeleri yanı sıra Avrupa Devletlerine de ihracı, Haçlı Batı dünyası Devletlerini oldukça ürkütüyor. Çin, Japonya ve Malezya’nın Türkiye’den TB2 SİHA almak istemeleri Emperyalist Avrupa’nın keyfini azami derecede kaçırdı.

Emperyalist Batı ülkeleri pek ala biliyorlar ki, Türkiye’nin bu inanılmaz gelişiminin önü ancak AK Parti Hükümetinin ve Tayyip Beyin seçimleri kaybetmesiyle mümkün olacaktır. Tayyip Bey ile karşılaştıklarında gülücükler dağıtmalarının ardında kin ve nefret sakladıklarını anlamak için fazla akıllı olmaya gerek yok. Kinle ve husumetle dişlerini sıktıkları ve zoraki sırıtışları her şeyi ayan beyan ortaya koyuyor.

Bu sebeple Batılı emperyalist devletler ve liderleri ancak Tayyip Bey’in 2023 seçimlerinde kaybetmesinden memnun olurlar. Şuur altlarında yatan bu menfur düşüncelerinden dolayı Türkiye seçimleriyle ilgileniyorlar, bu sebeple burunlarını Türkiye seçimlerine sokuyorlar ve yine bu sebeple kendilerine bel bağlayan 6+1 görüntülü ucube uzantılarına destek veriyorlar.

Dünyada her gün yüzlerce seçim oluyor fakat bu seçimlerin hiçbiriyle emperyalistler ilgilenmezler. İktidara kim gelirse gelsin onlar için hiç fark etmez. Çünkü gelenlerin de gidenlerin de hepsi emperyalistler için “birer kullanışlı aparattır!”

Türkiye ve Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise bu sebeple farklıdır. Çünkü biliyorlar ki, Türkiye ve Türkiye Cumhurbaşkanını Tayyip Bey kullanışlı bir aparat olmadığı gibi, Avrupa ve Avrupa Devlet Başkanlarını istediği gibi ve istediği zaman kullanışlı bir APARAT olarak kullanma kabiliyetine sahiptir ve kullanmaktadır. İşte bütün mesele bu!

Türkiye’nin önlenemeyen kalkınma hamlelerinden, Ak Parti’nin durdurulamayan büyümesinden, Türk seçmeninin Ak Parti ve Tayyip beye olan sonsuz güveninden tüm emperyalistler korkarken, tüm dünya mazlumları, tüm ezilmişler ve tüm Müslümanlar Ak Parti iktidarı ve Tayyip Bey için dua ediyor; “Yarabbi Tayyip Bey’e yardım et, bizi Tayyip Bey’in himayesinden mahrum etme” diye.

Birileri emperyalist sömürgenlere güvenip sırtını haçlı sürülerine dayasa da, Tayyip Bey önce Allah’ına ve sonra milletine güveniyor. Mehmet Akif’in dediği gibi: Allah’a dayan sa’ye sarıl hikmete ram ol / Yol varsa budur bilmiyorum başka çıkar yol.