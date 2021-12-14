'Tayyip Başkanlar kolay bulunmuyor'

Bugün önümüzde duran bir gösterge tablosu 2022, 2023 seçim yılları var. Bu yıllar çok kritik ve sancılı bir günlerin geleceğini şimdiden bize gösterir gibi. Bilhassa Ak Parti, Cumhur İttifakı 2023 seçimlerinde, millet vekili ve Başkanlık Reisi Cumhur seçimlerinin Ak Parti’nin kazanabilmesinin çok zor olacağı şimdiden belli. Bu bakımdan başta Ak Parti milletvekilleri, il, ilçe başkanları sandalyelerinden kalkıp 2023 seçimleri için durmadan çalışmaları gerek.

İşte görüyorsunuz, ekonomide sıkıntı, ülkede genel olarak bir büyük pahalılık yaşamakta ve bu pahalılığın daha da giderek artacağı düşüncesiyle vatandaşların pek çoğu bir tedirginlik içinde. Çünkü dış düşmanlar ve içimizdeki ülkemizin kalkınmasını istemeyenler, hep birlikte ellerindeki döviz ve altın stoklarıyla adeta para cambazları gibi ülkemizin ekonomisini istedikleri yöne çevirebiliyorlar.

Tabii Merkez Bankası ve diğer devletin sözde faizsiz katılım bankalarının genel müdürleri bu konudaki ilgili bakanlıkların, milletvekillerinin ve iş bilmez il, ilçe başkanlarının acemilikleri sayesinde Merkez Bankası faizi bir puan düşürmesiyle birlikte dolar 13 TL’ye, euro ise 15 TL’ye doğru gitmiş oluyor.

Bu yükseliş rakamları daha ilerler mi, düşer mi? Bilinmez. Tabii TÜSİAD’çı sanayici işadamlarının ve pek çok üretim sahalarında güvenilir bir iş ve kâr ortamını meydana getiremeyince vatandaşlar da ellerindeki birikimlerini her zamanki gibi güvenilir liman dedikleri altına, sonra dövize ister istemez yönelme mecburiyetinde kalmalarıyla ekonomiler ve her çeşit sanayilerde böylece dar boğaza doğru ülkemiz düşebilir.

İşte Tayyip Başkan’ın da dediği gibi bu faiz belasını ülkemizden tamamen kaldırmadıkça enflasyon düşmez döviz, altın fiyatları düşmez ve böylece başta gıda maddeleri olmak üzere bütün üretimlerde giderek artışlar olabilir. Fakat hiç korkmayalım ki insanlar açlıktan değil de hep fazla yemek yemeden ve israftan, tokluktan, hastanelere koşuyorlar.

İşte bu durumda biz vatandaşlar olarak 1-1.5 yıl daha sabretmemiz gerekir. Çünkü Tayyip Başkan ekibiyle gece gündüz çalışarak düşmanlarımızın ellerindeki silahlardan daha üstün, kıtalar arası giden nükleer balistik silahları bile yapacak, uçak gemileri ve ayrıca bilinmeyen son model çeşit çeşit silahları 2022-2023-2024 yılları arasında birer birer hepsi yapılacak işte o silahlarla ülkemizin güvenliğini böylece hep beraber korumuş olacağız.

Evet Tayyip Başkan hiç durmadan 15-20 ekibiyle gece gündüz çalışarak yaptığı ve yapacağı çeşit çeşit silahlarla aynı zamanda ihracatımız da giderek yükselecek. Ve unutmayalım ki ihracatlar patates, soğan satmakla artmaz.

İhracatların en çok artış göstermesi, savunma sanayileri ve her çeşit teknolojilerle olur. İşte görüyorsunuz o anlı şanlı sanayici işadamlarımız daha yıllardan beri doğru dürüst akıllı bir cep telefonunu bile yapamadılar. Tabii CHP zamanında savunma sanayimizin temelleri eğer o yıllarda atılmış olsaydı şimdi ekonomimizde ve her türlü ülkemizin güvenlik derdi ortadan kalkmış olacaktı. Böylece son model elimizde silahlar olacağı için başta ABD, Fransa, Yunanistan, Rusya elimizdeki güçlü silahlarımızdan korkarak pek çok düşmanımız Suriye’den, Irak’tan, Libya’dan, Doğu Akdeniz’den arkalarına bile bakmadan birer ikişer hepsi kaçacaklardı.

Eğer zamanında Suriye, Irak devletleri dinlerine, vatanlarına sahip çıkarak önceden düşmanların silahlarından daha üstün silahlar yapmaya çalışmış olsalardı ellerindeki güçlü silahları yüzünden düşmanlar kolay kolay ülkelerine saldırmaya cesaret bile edemezlerdi. Böylece binlerce ölümler, kimileri denizlerde kimileri Rusların attıkları bombalardan enkaz altında kalıp ölümlerle gitmiş olmazlardı.

Kimileri de Yunan gavurlarının topraklarında can vermemiş olacaktı. Demek oluyor ki dinine, vatanına sahip çıkmayanların vatanlarına kısa zamanda başkaları sahip çıkabiliyormuş.

O bakımdan savunma sanayisine önem veren iktidarlara ve o iktidarın başkanı Tayyip Başkana her zamanki gibi sahip çıkmamızın şart olduğunu adeta bizi mecbur ediyor.

Maalesef bugünlerde bir vatandaş olarak hiç düşünmeden ülkemizde pahalılık var diyenlere, tencere tava çalanlara şunu söylüyoruz: İsterse ekmek 10 TL, yumurta 5 TL olsun. Yeter ki savunma sanayilerimizde son model silahlar yapıladursun. Çünkü silahlar bazen namus demek, ezan demek, bayrak demek olur. Bunları düşünmeyen seçmen kardeşlerimiz savunma sanayisinden, teknolojilerden hiç bahsetmeyen CHP Millet İttifakı Partilerine yapılacak seçimlerde oy atan ve oy atacak seçmen vatandaşlar, bilerek bilmeyerek ülkemize bir büyük kötülük yapmış olacaklar.

Eğer maazallah CHP Millet İttifakı yanlışlıkla seçimi kazanacak olursa fazla sürmez biz de Suriye, Irak vatandaşları gibi eğer bulabilirsek kaçacak ülkeler arar dururuz.

Buradan da anlaşılıyor ki savunma sanayilerini, büyük şehir hastanelerini, yolları, köprüleri yapan ve böyle çalışkan, Tayyip Başkan Cumhur İttifakı varken CHP, İYİ Parti ve diğer Millet İttifakına seçimlerde oy atanlar ülkemizin geleceğini iyi düşünmeyen seçmen kardeşlerimiz olurlar.

“Silahları olan konuşur, parası olan konuşur”..