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Tayyibe Kaycıoğlu kimdir? Tayyibe Kaycıoğlu nereli ve hangi göreve atandı?

Yeni sistemde kamu kurum ve kuruluşlarına atamalar gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay Üyeliklerine atama yaptı. Danıştay üyeliğine atanan Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü Tayyibe Kaycıoğlu kimdir?

16 Temmuz 2018 Pazartesi 20:29
Tayyibe Kaycıoğlu kimdir? Tayyibe Kaycıoğlu nereli ve hangi göreve atandı?

Yeni sistemde kamu kurum ve kuruluşlarına atamalar gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay Üyeliklerine atama yaptı. Danıştay üyeliğine atanan Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü Tayyibe Kaycıoğlu kimdir?

Tayyibe Kaycıoğlu kimdir? 1969 doğumlu olan Tayyibe Kaycıoğlu 1996 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1998 yılında Maliye Bakanlığı’nda Personel Genel Müdürlüğü’nde göreve başladı. 2000-2003 yılları arası Adana İlinin Kozan İlçesinde, 2003-2004 yılları arası Ankara İlinin Polatlı İlçesinde 2004-2007 yılları arasında Ankara Muhakemat Müdürlüğünde, 2007-2008 yılları arasında da Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında Hazine Avukatı olarak görev yaptı. Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünde 2008-2014 yılları arasında Daire Başkanı 12.09.2014-29.06.2015 tarihleri arasında Hukuk Müşaviri olarak görev yaptı. 30.06.2015-27.02.2016 tarihleri arasında Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü görevini vekaleten yürüttü. 27 Şubat 2016 tarihli ve 29637 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan kararname ile Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü olarak atandı. Evli ve üç çocuk annesidir.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 20:29
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