Tayyib Besi Çiftliği İstanbullular'a kurban hizmetinde ön plana çıktı

Tayyib Group çatısı altında faaliyette bulunan Tayyib Besi Çiftliği, İstanbul, Çekmeköy sınırları içerisinde yer alan Ömerli'de 80 dönümlük alanında 1995 yılından beri faaliyette bulunuyor.

10 bin büyükbaş hayvan kapasiteli ve son sistem ekipmanlarıyla dikkati çeken çiftlik, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların ilgi odağı olmuş durumda.

"3-4 ay kala hayvanları topluyoruz"

Bayrama sayılı günler kala vatandaşa daha iyi hizmeti sunabilmek için canla başla çalıştıklarını kaydeden Tayyib Group Hayvancılık Sektör Yöneticileri Yasin Çalışkan ve Abdullah Akyürek AKİT'e yaptıkları açıklamada daha önceki kurban dönemlerinde olduğu gibi bu kurbanda da sağlıklı ve modern hizmet vermeye kararlı olduklarını söylediler.

Büyükbaş hayvanların Doğu ve Güneydoğu bölgelerinden geldiğini hatırlatan Akyürek ve çalışkan, "Biz Kurban dönemine 3-4 ay kala bu hayvanları topluyoruz. Kendi çiftliğimize getirerek besliyoruz. Ancak bunu yaparken hayvanların şişirilerek ya da suni yollarla semizleştirilerek satılmasına karşıyız. Hayvan yemleri ya da küspelerle hayvanları şişirme yapmıyoruz." değerlendirmesinde bulundular.

Sıkı bir kontrolden geçiriliyor

Bu bayramda tüketicilere sıkı kontrol ve denetimlerle bütün hijyen kuralları sağlanmış olarak en sağlıklı eti sunmayı ana prensip edindiklerini hatırlatan Akyürek ve Çalışkan " Buradaki kesimhanemiz sistem olarak çok ileri seviyede bulunuyor. Kesim şartlarımızda helal kesimi sağlıyoruz. Bizim için müşterinin neyi ve nasıl istediği çok önemli. İçerisinde bulunduğumuz koronavirüs pandemisinden kaynaklı endişeleri gidermiş bulunuyoruz. Müşteri danasını kestirmek istediğinde kesim aşamasını ve yapılan tüm aşamaları izleyebiliyor. Talep etmeleri durumunda kamera sistemimizle kendilerine link atıp izleme olanağı sağlıyoruz." yorumunda bulundular.

Kasap ve veterinerlerle sıkı denetim

Günlük yaklaşık 300-350 dana kesdiklerini ve bu kapasiteyi yoğunluk oluşturmaması gerekçesiyle 250'li sayılara düşürdüklerinin altını çizen sektör yöneticileri şöyle devam ettiler:

" Burada kurban ile alakalı çalıştırdığımız 80 kasabımız var. Etler küçük küçük kesilerek talebe göre de hisselendirilerek müşteriye teslim ediliyor. Dana karkas haline gelene kadarki aşama makine ile yapılıyor. burada işgücü sıfır, yani tamamen makine ile gerçekleştiriliyor.

Alana girişte 5 güvenliğimiz var. Girişlerde dezenfektanlar var ve gelenlerin de ateşini ölçüyoruz. 500 araçlık otoparkımıza gelenler yine görevlilerce organize edilerek yönlendiriliyor."

Avrupa standartlarında hizmet

Müşterilerin çiftliklerine gelip de bu ortamı gördüklerinde elleri boş dönmedeğini söyleyen Akyürek ve Çalışkan şunları kaydetti:

"Besi çiftliğimizi görenler hayran kalıyor. Burasının Avrupa standartlarında hizmet sunduğunu görenler hayranlığını gizleyemiyor. Hayvanlarımız gerek aşı gerekse kurbana uygun şartlar taşıyıp taşımadıklarını uzman ekiplerimiz sıkı bir kontrole tabi tutuyor. Hayvanın aşı durumu, yaşı hastalıklı olup olmadığı ve kurban şartları taşıyıp taşımadığı en başından beri sıkı denetime tabi. Bizde asla yanılma olmaz. veterinerlerimiz de bu konuda çok titiz.Şuan 2 bine yakın hayvanımız var. Hayvanların yüzde 90'ını satmış durumdayız. İstanbullular elini çabuk tutmalı ve bizim tecrübemizden mutlak surette yararlanmalılar"

Bireysel ve kurumsal satış yapılıyor

Vakıf ve derneklere yönelik toplu satışlarının da olduğunu söyleyen Akyürek ve Çalışkan,"Bizim için öncelik vatandaşın beklentisidir. Bireysel ve kurumsal satış da yapabilmekteyiz. Bu Kurban bayramı özelinde konuşacak olursak vatandaşlarımızın ilk gün yığınmalarını malum pandemi nedeniyle istemiyoruz. Bayramın diğer günlerinden mesafeli ve daha kontrollü bir kesim ve satış hizmeti sunabilmemiz de mümkün. İlk günlerde yığılmanın olmaması önemli." vurgusunu yaptılar.

Frigolu araçlarla teslimat da mevcut

Sektör yöneticileri şunlara dikkati çektiler:

"Hisselere bakacak olursak; 3 farklı sunum var. Birisi, 25-30 kg kemikli et 1650 lira; bir diğeri 35-40 kg 2150 lira ve 45-50 kg kemikli et 2650 lira şeklinde.Şanlıurfa, Diyarbakır, Erzurum ve Kars başta olmak üzere doğal alanlardan getirdiğimiz hayvanları teslim hizmetimiz de bulunuyor. Bu teslim et hizmetinde durumu olmayanlara yardımcı olmayı amaçlamaktayız. Sevkiyatlarımızı ise frigolu araçlarla yapıyoruz. İstanbul içi her yere teslimimiz var. Vatandaş bu bayramda da bizi gördükçe ne derece hizmet ettiğimizin farkına varacak."