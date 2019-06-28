Tayvanlı bürokrattan Gürkan’a ziyaret

Tayvan Ekonomik Ankara Misyon Temsilcisi Yaser Tai-hisiang Cheng, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret etti.

Tayvan Ekonomik Ankara Misyon Temsilcisi Yaser Tai - hisiang Cheng ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç ve beraberindeki heyeti kabul etmekten ve ağırlamaktan büyük bir onur duyduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Yaser Tai-hisiang Cheng, Tayvan Ankara Misyon Temsilcisi olup, Malatya ve Türkiye’yi seven bir temsilcimizdir. Özellikle kayısı ve kirazın bol olduğu mevsimde Malatya’yı ziyaret etme isteği diğer taraftan da Malatya ile Tayvan arasında bir kardeş şehir ilişkisi açısından köprü kurma gayreti ve çabası içerisindedir. Temsilcimiz böyle bir görevi ifa etmek maksadıyla Malatya’mızı şereflendirmişler, bizleri onurlandırmışlardır” ifadelerini kullandı.

Tayvan Ekonomik Ankara Misyon Temsilcisi Yaser Tai-hisiang Cheng ise “Bugün burada bulunmaktan çok memnun oldum. Malatya’da çok samimi, gönül dostlarım var. Bu dostlarım Malatya’nın dünyaya tanıtımı noktasında gayret gösteriyor.Aslında misyonumuz, ofisimiz tarafından 2-3 sene önce Malatya’da bir organizasyona katıldık. Tanıtım açısından, tarım teknolojileri noktasında çalışmalarımız var. Makinelerimiz var. Tayvan - Türkiye ve Malatya ile birçok işbirliği yapabiliriz” şeklinde konuştu.

Tarım, teknoloji tekstil alanında ve makine konusunda karşılıklı ciddi bir ilişki yürüteceklerini söyleyen Yaser Tai-hisiang Cheng, “Bugün bir başlangıçtı. Biz de ümit ederiz ki ileride iki şehir arasında ‘Kardeş Şehir’ olmak için biz de gayret göstereceğiz. Başkanımıza ve Milletvekilimize çok teşekkür ediyor ve şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç de “Tayvan’ın Türkiye Temsilcisi dostumuz, kardeşimiz bizden biri olan Yaser Tai - hisiang Cheng yanımızda, Malatya’mız ile ilgileniyor. Ayrıca ithalat, ihracat ticaretin geliştirilmesi adına önce valimizle konuştuk. Şimdi de Başkanımızla ve ekibiyle istişare edeceğiz. Verimli güzel bir ziyaret oldu. Bu vesileyle Başkanımıza tekrardan çok teşekkür ediyorum. Tüm Malatyalı hemşehrilerimizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan tarafından, Tayvan Ekonomik Ankara Misyon Temsilcisi Yaser Tai-hisiang Cheng ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç’e kristal kayısı ve yeni taze kayısı hediye edildi.