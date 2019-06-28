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Tayvanlı bürokrat Battalgazi’ye hayran kaldı

Battalgazi’yi gezen Tayvan Ekonomik Ankara Misyon Temsilcisi Yaser Tai-hisiang Cheng ilçeye hayran kaldığını söyledi.

28 Haziran 2019 Cuma 18:08
Tayvanlı bürokrat Battalgazi’ye hayran kaldı

Battalgazi’yi gezen Tayvan Ekonomik Ankara Misyon Temsilcisi Yaser Tai-hisiang Cheng ilçeye hayran kaldığını söyledi.


Tayvan Ekonomik Ankara Misyon Temsilcisi Yaser Tai-hisiang Cheng ve AK Parti 26. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Malatya programı kapsamında, Battalgazi ilçesinde bulunan tarihi mekanları gezdi. İlk olarak Ulu Cami’de Cuma Namazı kılan Yaser Tai-Hsiang Cheng ve AK Parti Milletvekili Celalettin Güvenç, daha sonra Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı başta olmak üzere, Battalgazi Belediyesi Zanaatkarlar Müzesi, Arslantepe ve diğer tarihi mekanları gezdi.


Heyete tarihi mekanlar ve Battalgazi hakkında Battalgazi belediyesi görevlileri tarafından bilgiler verildi. Burada konuşan AK Parti Milletvekili Celalettin Güvenç, Malatya’nın tarihi ve kültürel anlamda zengin bir mirasa sahip olduğunu belirterek, “Anadolumuz Allah’a şükür yeryüzünde açık hava müzesi konumunda olan coğrafi bölgelerden birisidir. Böyle bir tarihi ve kültürel miras hiçbir devlete nasip olmuş değil. Coğrafyamızın her bir bölgesinde Selçuklu’nun, Osmanlı’nın, beylikler döneminin eserlerine rastlamak, daha önceki dönem Emeviler dönemine ait İslami eserlere rastlamak mümkün. Malatya’da bu anlamda zengin şehirlerimizden birisi. Biraz önce hamdolsun değerli misafirimiz, Büyükelçimizle Ulu Cami’de Cuma namazını eda ettik. O müthiş atmosferi, o manevi havayı idrak ettik, haz ettik. Ecdatla gurur duyduk. Bir kere daha bu eserleri, bu coğrafyayı, İslamlaştıran ceddimize, atalarımıza, rahmet okuduk. Kervansaraylar çok önemli bizim tarihimizde. Çünkü buralar ticaret merkezleri. Buralarda insanların o döneme göre cazibe merkezi olarak oluşturdukları yerler. Çok yönlü düşünülmüştür, çok amaçlı kullanılan yerlerdir. Bunları görmek, bu eserlerin ayakta kaldığını idrak etmek bizleri mutlu ediyor” dedi.


Tayvan Ekonomik Ankara Misyon Temsilcisi Yaser Tai-hisiang Chengise, ilk kez bir Kervansaray gördüğünü ve Ulu Cami’de namaz kılmanın muhteşem olduğunu ifade ederek, “Ulu Cami ise Büyük Selçuklu döneminde yaptırılan tarihi bir cami. Orada namaz kılabilmek çok muhteşem ve Türkiye tarih konusu açısından çok zengin bir ülke. Bitmez böyle miraslar. Tekrar tebrik ediyorum. Tabii ki burada az önce Cuma Namazı’nda da dua ettik Türkiye için, Türk halkı için, Müslüman kardeşlerimiz için dua ettik. Allah kabul etsin. Tabii ki son senelerde, 100 binden fazla Tayvanlı turistler geliyor Türkiye’ye. Biz de davet ediyoruz. Tayvan’daki halklarımıza, turistlerimize ve oradaki acentelerde Malatya’yı tanısın ve turistlerin buraya yönlendirmesini, çaba göstermesini bekliyoruz. Kesinlikle Malatya’daki kayısı iri ve onun tadı bambaşkadır, çok lezzetlidir” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 18:08
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