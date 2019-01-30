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Tayvan’ın doğusunda 5,2 büyüklüğünde deprem

Tayvan’ın doğu kıyısı açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

30 Ocak 2019 Çarşamba 09:01
Tayvan’ın doğusunda 5,2 büyüklüğünde deprem

Çin Deprem Ağları Merkezi, Tayvan’ın doğusundaki Hualien kenti açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. 

Derinliği 20 kilometre olarak ölçülen deprem sonucu ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

Diğer yandan Tayvan Merkezi Hava Bürosu, depremin şiddetini 5,7 olarak ölçerken, derinliğini 37,8 kilometre olarak tespit etti.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 09:01
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