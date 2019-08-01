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Tayvan'dan Çin'in bireysel seyahat kısıtlaması kararına eleştiri

01 Ağustos 2019 Perşembe 11:04
Tayvan'dan Çin'in bireysel seyahat kısıtlaması kararına eleştiri

TAİPEİ (AA) - Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu, Pekin yönetimini, vatandaşlarının özgürlük ve hoşgörünün hüküm sürdüğü bir ülkede bulunma deneyimini yaşamasını engellemeye çalışmakla suçladı.

Wu, Çin'in 47 şehrinden Tayvan'a yapılacak bireysel seyahatlerin geçici olarak durdurulması kararını eleştirerek konuya ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Çin'in kendi vatandaşlarına seyahat engeli koymasının çok üzücü olduğunu belirten Wu, "Özgürlük ve hoşgörüye günlük hayatta yer verilen bir ülke deneyimini yaşamak için dünyanın dört bir yanındaki insanlara izin verilmelidir. Korkacak ne var?" ifadesini kullandı.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen'ın ofisinden yapılan açıklamada da kararın, Çin ve Tayvan arasında devam eden sorunları daha artıracağına işaret edildi.

Öte yandan, Tayvan'ın bağımsızlık yanlısı Demokratik İlerleme Partisi ve Çin yanlısı ana muhalefet Ulusal Partinin seyahat kısıtlaması kararına tepki gösterdiği kaydedildi.

Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada Tayvan ile ilişkilerinin mevcut durumu nedeniyle Çin'in 47 şehrinden, Tayvan'a yapılacak bireysel seyahatlerin geçici olarak durdurulduğunu belirtmişti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mevcut iki yaka ilişkileri ışığında 1 Ağustos'tan itibaren 47 şehirden Anakara vatandaşlarının Tayvan'a bireysel seyahat uygulaması askıya alınmıştır." ifadeleri kullanılmıştı.

Söz konusu 47 kent arasında Pekin, Şanghay, Guangcou, Vuhan, Şıncın gibi önemli şehirler yer alıyor.

Çin'de normal uygulamaya göre söz konusu kent sakinleri Tayvan'a herhangi bir izne tabi olmaksızın seyahat edebilirken, bu şehirlerin dışındakilerin Tayvan'a gitmek için belirli turizm acentelerine başvuruda bulunması gerekiyor.

Çin hükümetinin söz konusu kararı, hafta başında Tayvan'ın kuzey ve batı tarafını çevreleyen Doğu Çin Denizi ve Güney Çin Denizi'nde askeri tatbikat yapacağını açıklamasının ardından alması dikkati çekti.

Guangdong ve Cıciang eyaletlerine bağlı Deniz Güvenlik İdareleri, hafta başında yaptıkları açıklamada, Çin ordusunun 2 Ağustos'a kadar ilgili deniz alanlarında tatbikat yapacağını açıklamıştı.

Tatbikat Çin medyasınca Tayvan'daki bağımsızlık yanlılarına "uyarı" olarak yorumlanmıştı.

Pekin yönetimi, "tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın, bağımsızlık ilan etmesi halinde askeri güçle müdahale edebileceğini belirtiyor.

Çin'de 1949'da Mao Zıdong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a kaçarak adada bağımsızlık ilan etmiş ve milliyetçi Çin olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuşlardı. Ancak Çin, Tayvan'ın bağımsızlığını kabul etmemişti.


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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 11:04
  1. Çin
  2. seyahat kısıtlaması
  3. Tayvan

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