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Tayvan'dan ABD'ye silah siparişi

Tayvan, 108 M1A2 Abrams tank, bin 240 TOW ve 409 Javelin anti tank füzesi ile 250 Stinger alçak irtifa savunma ünitesi satın almak üzere ABD'den talepte bulundu

06 Haziran 2019 Perşembe 10:21
Tayvan'dan ABD'ye silah siparişi

TAIPEI (AA) - Tayvan, ABD'den tank, anti tank silahı ve alçak irtifa hava savunma sistemi sipariş ettiğini bildirdi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 108 M1A2 Abrams tank, bin 240 TOW ve 409 Javelin anti tank füzesi ile 250 Stinger alçak irtifa savunma ünitesi satın almak için talep mektubunun Washington yönetimine iletildiği belirtildi.

ABD'nin mektuba resmi yanıt vermek için 120 gün süresi bulunuyor.

Öte yandan ABD kaynakları, Tayvan'ın ABD'den 66 adet V serisi F-16 savaş uçağı sipariş etmeyi planladığını aktardı.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, marttaki açıklamasında, tank ve savaş uçağı ihtiyacı bulunduğunu ifade etmiş ancak ihtiyacın nereden ve nasıl karşılanacağına dair detay vermekten kaçınmıştı.

Tayvan'ın yeni alımlarla Çin'e karşı savunma kapasitesini arttırmayı amaçladığı tahmin ediliyor.

ABD'nin Tayvan'a silah satması, egemenlik ihtilafı yaşadığı Çin'in tepkisine sebep oluyor.

Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a giderek adada bağımsızlık ilan etmiş ve "milliyetçi Çin" olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuşlardı.

Ancak Çin Tayvan'ın bağımsızlığını kabul etmemişti.

Ada üzerinde herhangi bir kontrolü bulunmayan Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek, Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın bağımsızlık ilan etmesi halinde askeri güçle müdahale edebileceğini belirtiyor.

Uluslararası sistemde bağımsız ülke olarak tanınmayan Tayvan'ın çok sayıda ülkede temsilciliği bulunuyor.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 10:21
  1. ABD
  2. Çin
  3. silah satışı
  4. Tayvan

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