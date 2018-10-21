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Tayvan'da tren faciası! Ölü ve yaralılar var

Tayvan'da turistlerin popüler güzergahında yer alan hatta ilerleyen yolcu treni, Yilan ilçesinde raydan çıktı.Kazada en az 17 can kaybı var, 80 yaralı ise hastanelere taşındı.

21 Ekim 2018 Pazar 14:53
Tayvan'da tren faciası! Ölü ve yaralılar var

Güney Asya ülkesi Tayvan'da bir tren raydan çıktı.

Pazar günü öğleden sonra gerçekleşen kaza, turistlerin yoğun olarak kullandığı sahil güzergahında gerçekleşti.

Yilan ilçesinde raydan çıkan trende en az 17 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, 80 yaralının hastanelere kaldırıldığını açıkladı.

Taipei'den Taitung kentine giden trende 310 yolcu vardı.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 14:53
  1. Tayvan
  2. Tren kazası
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