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Tayvan'da Komintag liderlik yarışı için aday adaylarını belirledi

Aday adayları arasında, dünyanın önde gelen teknoloji şirketleri için büyük ölçekli üretim yapan Çin merkezli Hon Hai/Foxconn Grubunun sahibi iş adamı Terry Gou da var

10 Haziran 2019 Pazartesi 18:25
Tayvan'da Komintag liderlik yarışı için aday adaylarını belirledi

ANKARA (AA) - Tayvan'da ana muhalefetteki ülkenin kurucu partisi Milliyetçi Parti (Komintag), adada 2020'de yapılacak liderlik seçimleri için aday adaylarını belirledi.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Komintag Başkan Yardımcısı Tseng Yung-chuan, 2020'de yapılacak seçimlerde, Kaohsiung Belediye Başkanı Han Kuo-yu, iş adamı Terry Gou, eski Yeni Taipei Belediye Başkanı Eric Çu, Eski Taipei Kırsal Bölge Yöneticisi Çu His-wei, Ulusal Tayvan Üniversitesi Profesörü Çang Ya-çung'un seçimlerde partinin adayı olmak için ön seçime gireceğini açıkladı.

Aday adayları arasında, dünyanın önde gelen teknoloji şirketleri için büyük ölçekli üretim yapan Çin merkezli Hon Hai/Foxconn Grubunun sahibi iş adamı Gou'nun yer alması dikkati çekti.

Gou, 17 Nisan'da yaptığı açıklamada liderlik yarışında Komintag'ın adayı olmak için ön seçime katılmak istediğini, ön seçimi kazanamaması halinde seçilen adayı destekleyeceğini belirtmişti.

- "Orijinal tasarım imalatçısı"

Gou'nun sahibi olduğu Çin merkezli Hon Hai/Foxconn Grubu, dünyanın en büyük elektronik imalat hizmetleri sağlayıcısı olarak biliniyor. Şirket Apple'ın iPhone ve iPad, Amazon'un Kindle, Sony'nin PlayStation 3 ve Microsoft'un Xbox 360 gibi orijinal tasarım cihazlarının kitlesel imalatını yapıyor.

Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine Çan Kayşek (Chiang Kai-shek) ve bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a yerleşerek 1912’de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının adada devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmiş ancak "milliyetçi Çin" olarak da adlandırdıkları Tayvan'ın, Çin tarafından bağımsızlığı kabul edilmemişti.

Çin'in Birleşmiş Milletler'deki resmi temsilcisi olan Çin Halk Cumhuriyeti, benimsediği "Tek Çin" ilkesi uyarınca, ada üzerinde herhangi bir kontrolü olmamasına rağmen Tayvan'ı kendi toprağı kabul ediyor. Pekin yönetimi, bağımsızlık ilan etmesi halinde Tayvan'a askeri müdahalede bulunabileceğini ileri sürüyor.




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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 18:25
  1. Milliyetçi Parti (Komintag)
  2. Tayvan
  3. Terry Gou

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