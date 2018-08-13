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Tayvan’da hastane yangını: 9 kişi öldü

Tayvan’da bir hastanede çıkan yangında 9 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 09:45
Tayvan’da hastane yangını: 9 kişi öldü

Tayvan Merkez Haber Ajansı'nın (CNA) haberine göre, Tayvan’ın Yeni Taipei kentinde bulunan bir hastanede yangın çıktı.

Hastanenin 7. katında çıkan yangında 9 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilen haberde, 10'u ağır 6'sı hafif olmak üzere 16 kişinin de farklı derecelerde yaralandığı bildirildi.

Yaralılar olay yerine yakın hastanelere sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Yangının nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.  

 

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 09:45
  1. Tayvan
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