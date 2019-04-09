Tayvan'da bir kadının enfeksiyon kapan gözünden canlı arılar çıkarıldı

ANKARA (AA) - Tayvan'da bir kadının enfeksiyon kapan gözünden küçük bal arıları çıkarıldı. StraitTimes'ın haberine göre, Tayvan'da Fooyin Üniversite Hastanesi'ne şiddetli ağrı ve yaşarma şikayetiyle başvuran 20 yaşındaki kadının mikroskopla incelenen göz çukurunda, dört küçük bal arısının bacaklarını oynattığı görüldü. Doktor Hung Çi-ting, kadının göz çukurunda gözyaşıyla beslenen arıları cerrahi müdahaleyle dışarı çıkardığını ifade etti. Arıların kadının gözüne, bir akrabasının mezarındaki otları temizlerken girdiği, kadının toz kaçtığını sandığı gözünü suyla temizlediği, ancak ağrının dayanılmaz hale gelmesi üzerine hastaneye gittiği belirtildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.