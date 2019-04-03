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Tayvan'da 5,4 büyüklüğünde deprem

03 Nisan 2019 Çarşamba 08:47
Tayvan'da 5,4 büyüklüğünde deprem

ANKARA (AA) - Tayvan'ın güneyinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Taitung bölgesinin 34 kilometre kuzeybatısı olan 5,4 büyüklüğündeki depremin yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

Çin Deprem Ağları Merkezi, yerel saatle 09.52'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 5,7 olarak açıkladı.

Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.


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Haber Tarihi: 03 Nisan 2019 Çarşamba 08:47
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