Tayvan'da 5,4 büyüklüğünde deprem

ANKARA (AA) - Tayvan'ın güneyinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Taitung bölgesinin 34 kilometre kuzeybatısı olan 5,4 büyüklüğündeki depremin yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı. Çin Deprem Ağları Merkezi, yerel saatle 09.52'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 5,7 olarak açıkladı. Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.