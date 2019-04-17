0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Tayvan liderinden ABD ile askeri iş birliği vurgusu

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, ABD ile yürütülen F-16 eğitim ve lojistik destek programının hava kuvvetlerinin savunma kapasitesini artıracağını belirtti- Tsai'nin sözleri, Çin'in Filipinler ile düzenlediği ortak askeri tatbikatta bombardıman uçaklarını Tayvan hava sahası yakınında uçurmasıyla yaşanan gerilimin ardından geldi

17 Nisan 2019 Çarşamba 17:48
Tayvan liderinden ABD ile askeri iş birliği vurgusu

ANKARA (AA) - Tayvan lideri Tsai Ing-wen, ABD'nin onay verdiği 500 milyon dolarlık askeri eğitim ve donanım desteğinin Tayvan ordusunu güçlendireceğini belirtti.

Tayvan resmi haber ajansı CNA'a yer alan habere göre, Tayvan Boğazı'ndaki Penghu Adası'ndaki Magong Hava Üssü'nü ziyaret eden Tsai, ABD ile F-16 pilotlarının eğitimi ile uçakların bakımı ve donanımı konusunda varılan anlaşmanın hava kuvvetlerinin savunma kapasitesini artıracağını ifade etti.

Tsai'nin sözleri, egemenlik ihtilafı içinde oldukları Çin'in Filipinler ile düzenlediği ortak askeri tatbikatta uzun mesafeli bombardıman uçaklarını Tayvan hava sahası yakınında uçurmasıyla yaşanan gerilimin ardından geldi.

Tsai, tatbikatın ardından Çin'i, savaş uçaklarının ve gemilerinin kara suları ve hava sahası çevresindeki faaliyetlerini yoğunlaştırarak "Tayvan üzerinde askeri tahakküm kurmaya çalışmakla" suçlamıştı.

Çin tarafı ise tatbikatın "Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarı sağlamayı amaçlayan rutin bir faaliyet olduğunu" savunmuştu.

ABD Savunma Bakanlığı Savunma İşbirliği Ajansından pazartesi yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanlığının Tayvan ile Arizona eyaletindeki Luke Hava Üssü'nde sürdürülen pilot eğitim ile bakım ve lojistik destek programına onay verdiğini duyurmuştu. Programın tahmini maliyetinin 500 milyon dolar olduğu ifade edilmişti.

ABD'nin Tayvan'a askeri destek sağlaması egemenlik ihtilafı yaşadığı Çin'in tepkisine sebep oluyor.

Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine Çan Kayşek (Chiang Kai-shek) ve bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a yerleşerek 1912’de kurulan “Çin Cumhuriyeti” iktidarının adada devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmiş ancak “milliyetçi Çin” olarak da adlandırdıkları Tayvan’ın, Çin tarafından bağımsızlığı kabul edilmemişti.

Çin'in Birleşmiş Milletlerdeki resmi temsilcisi olan Çin Halk Cumhuriyeti, benimsediği "Tek Çin" ilkesi uyarınca, ada üzerinde herhangi bir kontrolü olmamasına rağmen Tayvan'ı kendi toprağı kabul ediyor. Pekin yönetimi, bağımsızlık ilan etmesi halinde Tayvan'a askeri müdahalede bulunabileceğini ileri sürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 17:48
  1. ABD
  2. Askeri işbirliği
  3. Tayvan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Bu açıklamanın altında ezilmeyiz"
    1. "Bu açıklamanın altında ezilmeyiz"
    2. Putin, Rahman ile Orta Asya..
    3. İBB Başkanı İmamoğlu: "(İBB) Bir..
    4. İBB Başkanı İmamoğlu: "İBB'nin tüm..
    5. Borsa günü yükselişle tamamladı
    6. Kaçak kazı operasyonunun detayları..
    7. Ülkede tekne battı! 150 kişi kayıp
    8. İBB Başkanı İmamoğlu: "Kimsenin..
    9. Midyat’ta trafik kazası: 6 yaralı
    10. 2019 Almanya Bağımlılık Raporu
    11. Ülkede flaş gelişme! Tiktok yasaklandı
    12. İnsansız deniz araçları imece usulü..
    13. Mısır'da Anayasa referandumunun..
    14. Kabadüz’de İslam Bilimler Tarihi Resim..
    15. "Numen" sergisi ziyaretçilerini bekliyor
    16. Kılıçdaroğlu: ’’Bu başarı birlikte..
    17. Almanya'dan "iltica kararı"
    18. "İşyurtlarında 58 bin 595 tutuklu ve..
    19. Kütahya Muhtarlar Derneği Başkanı..
    20. ‘Tarım Şehr-i Amasya’dan 13 proje
    21. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı..
    22. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç..
    23. Kılıçdaroğlu'ndan mazbata..
    24. Marmaris’te “Türk Denizciliğine Bakış”..
    25. Süleyman Çetin kimdir nereli? Süleyman..
    26. FETÖ elebaşının Amerika'ya davet..
    27. Kılıçdaroğlu TV'den izledi! İşte ilk..
    28. Türkiye'den füze hamlesi! İlk alacak..
    29. Almanya'dan "iltica kararı"
    30. Hücre evinde yakalanan FETÖ sanığının..
    Ali Babacan'ın kuracağı partinin ismi belli oldu
    Ali Babacan'ın kuracağı partinin ismi belli oldu
    Feminist avukat ile meslektaşı arasında tartışma! 'Bana kaş göz işareti yapmayın'
    Feminist avukat ile meslektaşı arasında tartışma! 'Bana kaş göz işareti yapmayın'
    Karamollaoğlu’ndan İstanbul açıklaması: O gün bir gelsin hele...
    Karamollaoğlu’ndan İstanbul açıklaması: O gün bir gelsin hele...
    Payitaht Abdülhamid setinde feci kaza! Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı
    Payitaht Abdülhamid setinde feci kaza! Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı
    Hulusi Akar: Öyle bir bina yaptık ki Pentagon'a rakip olacak
    Hulusi Akar: Öyle bir bina yaptık ki Pentagon'a rakip olacak

    Günün Karikatürü

    17 Nisan 2019
    Saadet Partisi'nden yeni "genel merkez" kararı
    Saadet Partisi'nden yeni "genel merkez" kararı
    Mazbata haberlerine dolardan ilk tepki
    Mazbata haberlerine dolardan ilk tepki