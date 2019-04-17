Tayvan liderinden ABD ile askeri iş birliği vurgusu

ANKARA (AA) - Tayvan lideri Tsai Ing-wen, ABD'nin onay verdiği 500 milyon dolarlık askeri eğitim ve donanım desteğinin Tayvan ordusunu güçlendireceğini belirtti.

Tayvan resmi haber ajansı CNA'a yer alan habere göre, Tayvan Boğazı'ndaki Penghu Adası'ndaki Magong Hava Üssü'nü ziyaret eden Tsai, ABD ile F-16 pilotlarının eğitimi ile uçakların bakımı ve donanımı konusunda varılan anlaşmanın hava kuvvetlerinin savunma kapasitesini artıracağını ifade etti.

Tsai'nin sözleri, egemenlik ihtilafı içinde oldukları Çin'in Filipinler ile düzenlediği ortak askeri tatbikatta uzun mesafeli bombardıman uçaklarını Tayvan hava sahası yakınında uçurmasıyla yaşanan gerilimin ardından geldi.

Tsai, tatbikatın ardından Çin'i, savaş uçaklarının ve gemilerinin kara suları ve hava sahası çevresindeki faaliyetlerini yoğunlaştırarak "Tayvan üzerinde askeri tahakküm kurmaya çalışmakla" suçlamıştı.

Çin tarafı ise tatbikatın "Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarı sağlamayı amaçlayan rutin bir faaliyet olduğunu" savunmuştu.

ABD Savunma Bakanlığı Savunma İşbirliği Ajansından pazartesi yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanlığının Tayvan ile Arizona eyaletindeki Luke Hava Üssü'nde sürdürülen pilot eğitim ile bakım ve lojistik destek programına onay verdiğini duyurmuştu. Programın tahmini maliyetinin 500 milyon dolar olduğu ifade edilmişti.

ABD'nin Tayvan'a askeri destek sağlaması egemenlik ihtilafı yaşadığı Çin'in tepkisine sebep oluyor.

Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine Çan Kayşek (Chiang Kai-shek) ve bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a yerleşerek 1912’de kurulan “Çin Cumhuriyeti” iktidarının adada devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmiş ancak “milliyetçi Çin” olarak da adlandırdıkları Tayvan’ın, Çin tarafından bağımsızlığı kabul edilmemişti.

Çin'in Birleşmiş Milletlerdeki resmi temsilcisi olan Çin Halk Cumhuriyeti, benimsediği "Tek Çin" ilkesi uyarınca, ada üzerinde herhangi bir kontrolü olmamasına rağmen Tayvan'ı kendi toprağı kabul ediyor. Pekin yönetimi, bağımsızlık ilan etmesi halinde Tayvan'a askeri müdahalede bulunabileceğini ileri sürüyor.