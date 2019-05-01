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Tayland'ın yeni kraliçesi Orgeneral Ayudhya oldu

Kral Maha Vajiralongkorn ile evlenen Suthida Vajiralongkorn na Ayudhya ülkenin Kraliçesi olarak ilan edildi

01 Mayıs 2019 Çarşamba 21:02
Tayland'ın yeni kraliçesi Orgeneral Ayudhya oldu

BANGKOK (AA) - Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, Orgeneral Suthida Vajiralongkorn na Ayudhya ile evlendiğini ve Suthida'yı ülkenin Kraliçesi olarak ilan ettiğini duyurdu.

Resmi "Royal Gazette"de yayımlanan bildiride, Kral Maha Vajiralongkorn'un, Orgeneral Suthida Vajiralongkorn Na Ayudhya ile evlendiği ve Suthida'ya Kraliçe unvanı verildiği belirtildi.

Bildiride, nikahın yasalara ve kraliyet geleneklerine uygun olarak gerçekleştiği ve Kraliçe Suthida'nın bundan böyle kraliyet ailesi mensuplarının tüm imtiyazlarına sahip olacağı ifade edildi.

Bangkok Post gazetesinin haberine göre, Kraliyet nikah töreninin başkent Bangkok'taki Dusit Sarayı'nda gerçekleşti.

Saray muhafızlığına 2013 yılında katılan ve ilerleyen yıllarda kralın özel koruma birliğinin komutanı olan Suthida'ya, kral tarafından orgeneral unvanı verilmişti.

Kraliçe Suthida, 2016'da tahta çıkan Kral Maha Vajiralongkorn'un dördüncü eşi. Kral, önceki eşinden 2014 yılında boşanmıştı.

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Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 21:02
  1. General Suthida Vajiralongkorn na Ayudhya
  2. Kraliçe
  3. Maha Vajiralongkorn

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