Tayland'ın yeni kabinesi bu ay içinde belli olacak

BANGKOK (AA) - Tayland'da 24 Mart seçimlerinde mevcut Başbakan General Prayut Çan-oça liderliğindeki koalisyonunun yeniden iktidara gelmesinin ardından, yeni kabinenin bu ay içinde belirleneceği açıklandı.

Tayland parlamentosunda 5 Haziran'da yapılan oylamada başbakan seçilen General Prayut, bakanlık atamalarının bu ayın sonuna doğru yapılacağını bildirdi.

Prayut, bakanlık için kendisine yapılan bütün başvuruları enine boyuna değerlendirdiğini ifade ederek, "Bir sorun çıkmazsa kabine listesi bu ay içinde kraliyetin onayına sunulacak. Kimse bu konuda sorun çıkarmasın." dedi.

Bakanlık isteyen herkesin kabineye girmesinin mümkün olmadığını vurgulayan Prayut, "Kabinenin beklenen performansı sergilememesi halinde revizyon yapılacak." diye konuştu.

Prayut, başbakanlık göreviyle savunma bakanlığını da yürüteceği konusunun ise an itibarıyla müzakere edildiğini söyledi.

Cunta destekli Palang Pracharath Partisi'nin başbakan adayı Prayut, 5 Haziran'daki başbakanlık oylamasında İleri Gelecek Partisi lideri Thanathorn Juangroongruangkit'i geride bırakarak, yeniden başbakan seçilmişti.

Yapılan oylamada Prayut, Temsilciler Meclisi ve Senato'dan toplamda 500, Thanathorn ise 244 oy almıştı.

Tayland'da ordunun 2014'te yönetime el koymasının ardından 24 Mart'ta yapılan ilk genel seçimlerde darbeyle devrilen eski Başbakan Yingluck Şinavatra ve babası eski Başbakan Taksin Şinavatra'nın destekçilerinin kurduğu Pheu Thai Partisi 136 sandalye ile Temsilciler Meclisinde en fazla milletvekiline sahip parti olmuştu.



Seçimde askeri cuntanın kurduğu Palang Pracharath Partisi 116, İleri Gelecek Partisi 81, Demokrat Parti 53, Bhumjaithai Partisi de 51 sandalye kazanmıştı.