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Tayland'ın yeni başbakanı 5 Haziran'da belli olacak

Ülkede, 24 Mart'ta düzenlenen genel seçimlerin ardından yeni başbakan, 5 Haziran'da yapılacak meclis oylamasıyla belirlenecek

31 Mayıs 2019 Cuma 18:26
Tayland'ın yeni başbakanı 5 Haziran'da belli olacak

BANGKOK (AA) - Tayland'da 24 Mart'ta düzenlenen genel seçimlerin ardından yeni başbakanın, 5 Haziran'da yapılacak meclis oylamasıyla belirleneceği açıklandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Temsilciler Meclisi Başkanı Chuan Leekpai, başbakanlık oylaması için her iki meclisteki oturum tarihinin 5 Haziran olarak belirlendiğini bildirdi.

2017'de referandumla kabul edilen anayasa değişikliğine göre 500 milletvekilinin bulunduğu mecliste yapılan başbakanlık oylamasına, senato olarak bilinen 250 üyeli Üst Meclis de katılacak.

Buna göre bir başbakan adayının seçilebilmesi için her iki meclisten toplam en az 376 oy alması gerekecek.

Üyelerini cunta yönetiminin atayacağı senatonun, 5 Haziran'daki oylamada topyekun mevcut Başbakan General Prayut Çan-oça'yı desteklemesi bekleniyor.

Partisi seçimlerde 115 sandalye kazanan Prayut'un bu durumda parlamentodan toplam 126 milletvekilinin desteğini alması yetiyor.

Meclise giren 11 küçük siyasi partinin, iki hafta önce General Prayut'un başbakanlığına destek vereceğini açıklaması üzerine Prayut'un istediği çoğunluğu elde edebileceği belirtiliyor.

136 sandalye elde eden eski Başbakan Taksin Şinavatra ile bağlantılı cunta muhalifi Pheu Thai Partisi ve 80 milletvekili bulunan bir diğer cunta muhalifi İleri Gelecek Partisinin ise hükümeti kuracak çoğunluğu bulunmuyor.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 18:26
  1. Başbakan
  2. General Prayut Çan-oça
  3. Meclis
  4. seçim
  5. Tayland

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