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Tayland'ın Similan Adaları'nda turist sayısına sınırlama

15 Mart 2019 Cuma 00:08
Tayland'ın Similan Adaları'nda turist sayısına sınırlama

ANKARA (AA) - Tayland'ın önemli turizm merkezlerinden Similan Adaları'nda, çevresel hasarları en aza indirgemek için ziyaretçi sayısı sınırlandırılacak.

Şinhua ajansının haberine göre, Tayland Yüksek İdari Mahkemesi, Phuket İdari Mahkemesinin, Ulusal Parklar, Yaban Hayatı ve Bitki Koruma Dairesinin aşırı kalabalık adalarda turist sayısının sınırlandırılmasını öngören planının askıya alınması yönündeki kararını bozdu.

Yüksek İdari Mahkemeden yapılan açıklamada, "Phuket İdari Mahkemesinin kararının (adalarda) ciddi hasara yol açacağı" bildirildi.

Söz konusu daire, geçen ekim ayında, milli parka yapılan ziyaretlerin günde 3 bin 325 turist ve 525 dalgıç ile sınırlandırılması ve ziyaretçilerin gece konaklamasına izin verilmemesi yönündeki planlarını açıklamıştı.

Tur operatörleri, bu planların işlerini ciddi şekilde etkileyeceğini belirterek, sınırlamaların kaldırılması için Phuket'teki mahkemeye dilekçe vermişti.

Mahkeme, aralık ayında, ziyaretçi sınırlamalarının kaldırılmasına yönelik karar vermiş ancak Ulusal Parklar, Yaban Hayatı ve Bitki Koruma Dairesi, kararı temyize götürmüştü.

Yüksek İdari Mahkeme ise tur operatörlerinin, adalardaki ziyaretçi sayısını azaltma girişimlerine karşı geçerli argümanlarının bulunmadığına hükmetti.

Phuket'in kuzeybatısındaki Similan Adaları Milli Parkı, beyaz mercan, kumlu plajları ve kristal mavi sularıyla bilinen 9 adadan oluşuyor.

Andaman Denizi'ndeki bu adaların suları, çoğu nadir ve tehlike altındaki türlerden oluşan çok çeşitli deniz canlısına ev sahipliği yapıyor.

Araştırmalar, yüzücüler tarafından sürülen güneş kremlerinin mercanlar üzerinde olumsuz etkisi olduğunu ve yoğun turizmin, adaların ekosistemine zarar verdiğini ortaya koydu.



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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 00:08
  1. Similan adaları
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