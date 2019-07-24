Tayland'ın güneyinde karakola saldırı: 4 ölü

KUALA LUMPUR (AA) - Tayland'ın güneyinde isyancı grupların ordu karakoluna düzenlediği saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti. Tayland basınında yer alan haberlerde, ülkenin güneyindeki Patani bölgesinde ordu karakolundan 5 adet makinalı tüfek çalan militanın, daha sonra karakola ateş açtığı belirtildi. Kısa süren çatışmada 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Ölenlerden birinin Tayland ordusuna mensup astsubay, ikisinin Gönüllü Savunma Birliği üyesi asker, bir kişinin de köy sakini olduğu açıklandı.



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