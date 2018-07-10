Tayland'dan sevindirici haber: Çocukların tamamı kurtarıldı

Grubun mahsur kaldığı Tham Luang Nang Non mağarası önünde bekletilen ambulanslardan birinin daha ayrılması mağarada kalan 4 çocuk ve antrenörleri arasından birisinin daha kurtarıldığı şeklinde yorumlandı.

AFP'ye bilgi veren bir polis kaynağı " 9. çocuk dışarı çıktı" dedi. Ajansa konuşan bir donanma kaynağı da çocuğun bölgede kurulan saha hastenesine gönderildiğini doğruladı.

10'UNCU ÇOCUK DA KURTARILDI

Bu haberden kısa süre sonra mağaradan 10. çocuğun da çıkarıldığı bilgisi geldi.

HERKES ÇIKARILDI

Mağarada mahsur kalan son 3 çocuk ile antrenörlerinin mağaradan çıkarılmasıyla pazar gününden bu yana sürdürülen operasyon sona erdi.

8 ÇOCUK HALA HASTANEDE

Kuratrılan 8 çocuk ise hala götürüldükleri hastanede tutuluyor ve enfeksiyon kapma riskleri olduğu gerekçesiyle aileleriyle görüştürülmüyor.

Ancak grunun moralinin yerinde ve sağlıklarının iyi olduğu belirtiliyor.

NE OLMUŞTU?

Yaşları 11 ila 16 olan 12 çocuk ile 25 yaşındaki antrenörleri, 23 Haziran'da Tham Luang Nang Non Mağarası'na yaptıkları gezide mağaranın girişinin sularla kapanmasının ardından içeride mahsur kalmıştı.

Kayıp grup, mağarada 9 gün süren arama çalışmalarının ardından bulunmuş ancak mağaranın bu bölümünün yağmur sularıyla dolması nedeniyle bulunduktan hemen sonra dışarı çıkarılamamıştı.