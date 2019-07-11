Tayland'da yeni kabine açıklandı

BANGKOK (AA) - Tayland'da Başbakan Prayuth Çan-oça yeni kabineyi açıkladı.

Royal Gazzette'nin haberine göre, Tayland'da yeni hükümet üyelerinin, 2014 darbesinin ardından kurulan cunta yönetimi üyeleri ve Prayuth'un başbakan olmasında rol oynayan siyasetçilerden oluşması dikkati çekti.

Haberde, Başbakan Prayuth'un 36 kişiden oluşan yeni kabinede savunma bakanı da olacağı belirtilirken, Demokrat Parti lideri Jurin Laksanawisit ve marihuana üretiminin yasallaştırılmasını savunan Bhumjaithai Partisi'nin lideri Anutin Charnvirakul'un başbakan yardımcılığı görevine getirildiği kaydedildi. Jurin'in aynı zamanda ticaret, Anutin'in de sağlık bakanlığı görevlerini yürüteceği ifade edildi.

Yeni kabinede diğer 3 başbakan yardımcının cunta yönetimi dönemindeki mevkilerini koruyan isimler olduğu duyuruldu.

Kabine üyelerinin gelecek hafta yemin etmesi bekleniyor.

Tayland'da Başbakan Prayuth dün cunta yönetimi sırasında çıkardığı 500'den fazla kanun hükmünde kararnamenin 66'sını iptal eden emri imzalamıştı. Muhalif isimler, iptali, ordunun seçilmiş hükümete geçiş için gücü devrettiği görüntüsü oluşturma girişimi olarak nitelendirmişti.

Tayland parlamentosu haziranda rakibi Thanathorn Juangroongruangkit'e karşı Prayuth'u gelecek hükümetin başbakanı olarak seçmişti.



Yeni kabineye girecek isimlerin büyük bölümünü, cunta yönetimi mensuplarının oluşturacağı yönünde haberler çıkıyordu.



Tayland'da ordunun 2014'te yönetime el koymasının ardından 24 Mart'ta yapılan ilk genel seçimlerde darbeyle devrilen eski Başbakan Yingluck Şinavatra ve babası eski Başbakan Taksin Şinavatra'nın destekçilerinin kurduğu Pheu Thai Partisi 136 sandalye ile Temsilciler Meclisinde en fazla milletvekiline sahip parti olmuştu.



Seçimde askeri cuntanın kurduğu Palang Pracharath Partisi 116, İleri Gelecek Partisi 81, Demokrat Parti 53, Bhumjaithai Partisi de 51 sandalye kazanmıştı.



Cunta destekli Palang Pracharath Partisinin başbakan adayı Prayuth, 5 Haziran'daki başbakanlık oylamasında İleri Gelecek Partisi lideri Thanathorn Juangroongruangkit'i geride bırakarak yeniden başbakan seçilmişti.

Yapılan oylamada Prayuth, Temsilciler Meclisi ve Senatodan toplamda 500, Thanathorn ise 244 oy almıştı.

Uzmanlar, Tayland'da gelecek hükümetin, Prayuth'u destekleyenler koalisyonunda yer alan siyasi partilerin her birinin farklı gündeminin bulunması nedeniyle kısa ömürlü olacağını öngörüyor.













