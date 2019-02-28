Tayland'da tartışmalı Siber Güvenlik Yasası Yasa tasarısı Parlamentoda kabul edildi

BANGKOK (AA) - Tayland'da, yetkililere "kişilerin şahsi bilgilerine mahkeme kararı olmaksızın erişim izni veren" Siber Güvenlik Yasası Parlamentoda kabul edildi. Tayland'da 2014 yılında iktidarı ele geçiren cunta yönetiminin atadığı Ulusal Yasama Meclisi, Siber Güvenlik Yasası'nı 133 "evet" oyuyla kabul etti. Oturumda "hayır" oyu kullanan meclis üyesi ise olmadı. Resmi gazetede yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek yasa çerçevesinde, atanmış bir komite, yüksek düzeyde güvenlik tehdidi görürse, yetkililer mahkeme emri olmadan bilgisayar sistemlerine erişebilecek ve sistemleri kopyalayabilecek. Akvitistler ise yasanın, kişilerin şahsi bilgilerine ulaşılmasına olanak tanımasından endişe ettiklerini dile getirdi.

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