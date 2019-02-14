Tayland'da prensesin başbakanlığa aday gösterilmesi Mahkeme, Thai Raksa Chart Partisinin feshedilmesiyle ilgili davayı gündemine aldı

BANGKOK (AA) - Tayland'da mahkeme, mart ayında yapılacak genel seçimlerde Prenses Ubolratana Mahidol'u başbakanlık koltuğu için öneren Thai Raksa Chart Partisinin feshedilmesine ilişkin davayı görüşmeyi kabul etti. Anayasa Mahkemesi, Tayland Seçim Komisyonunun dün yönelttiği, Prenses Ubolratana Mahidol'u başbakanlığa aday gösteren Thai Raksa Chart Partisinin feshinin gözden geçirilmesi yönündeki öneriyi onayladı. Partinin feshedilip edilmeyeceğine ilişkin davayı görmeye başlayacağını açıklayan mahkeme, suçlamaların partiye yöneltileceğini ve partiye savunma yapması için 7 gün verileceğini duyurdu. Feshedilmesi halinde partinin yöneticilerine siyaset yasağı gelebilir.

Tayland'da 2014'te askeri darbeyle devrilen eski Başbakan Yingluck Şinavatra'nın kapatılan partisinin devamı niteliğindeki Thai Raksa Chart Partisi, geçen hafta darbe sonrası yapılacak ilk genel seçimler için Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un ablası Prenses Ubol Ratana'yı başbakanlığa aday göstermişti. Prensesin aday gösterilmesinin ardından Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, kraliyet ailesinin hiçbir üyesinin siyasete girmemesi gerektiği, Prenses Ubolratana'nın şimdiye kadar eşine rastlanmamış bu girişiminin "yakışıksız" olduğu ve bir kraliyet mensubunun siyasete atılmasının "ülkenin kültürüne, görenek ve geleneklerine başkaldırı" anlamına geleceği açıklamasını yapmıştı. Sarayın tepkisi üzerine Tayland Seçim Komisyonu hafta başında Thai Raksa Chart Partisinin, mart ayında yapılacak genel seçimlerde başbakanlık koltuğu için önerdiği Prenses Ubolratana Mahidol'u aday listesine dahil etmemişti. Prenses Ubolratana Mahidol, adaylığının ülkede yarattığı gerilimden üzüntü duyduğunu söylemişti.



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