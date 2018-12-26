Tayland'da kayıp Myanmarlı çocuğun cesedi bulundu
Çocuğun cesedi, şeker kamışı ekim alanına ait sulama kanalının yakınında bulundu- Myanmarlı göçmen işçi ailesinin kayıp 2 yaşındaki oğlu, 17 Aralık'tan bu yana aranıyordu26 Aralık 2018 Çarşamba 13:19
BANGKOK (AA) - Güney Asya ülkesi Tayland'da, Suphan Buri vilayetinde 17 Aralık'tan bu yana kayıp olan 2 yaşındaki Myanmarlı çocuğun cansız bedeni bulundu.
Suphan Buri Valisi Nimit Wanchaithanawong, Myanmarlı göçmen ailenin çocuğu Sului Piew'in, ailesinin çalıştığı şeker kamışı ekim alanının 5 kilometre uzağındaki küçük bir sulama kanalının kıyısında ölü bulunduğunu bildirdi.
Wanchaithanawong, çocuğun ölüm sebebinin belirlenebilmesi için otopsi yapılacağını da belirtti.
17 Aralık'ta kaybolan çocuk için 2 metre uzunluğundaki şeker kamışlarıyla kaplı 32 hektarlık ekim alanında arama çalışmaları sürdürülüyordu.
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