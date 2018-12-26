0553 313 94 23

Tayland'da kayıp Myanmarlı çocuğun cesedi bulundu

Çocuğun cesedi, şeker kamışı ekim alanına ait sulama kanalının yakınında bulundu- Myanmarlı göçmen işçi ailesinin kayıp 2 yaşındaki oğlu, 17 Aralık'tan bu yana aranıyordu

26 Aralık 2018 Çarşamba 13:19
Tayland'da kayıp Myanmarlı çocuğun cesedi bulundu

BANGKOK (AA) - Güney Asya ülkesi Tayland'da, Suphan Buri vilayetinde 17 Aralık'tan bu yana kayıp olan 2 yaşındaki Myanmarlı çocuğun cansız bedeni bulundu.

Suphan Buri Valisi Nimit Wanchaithanawong, Myanmarlı göçmen ailenin çocuğu Sului Piew'in, ailesinin çalıştığı şeker kamışı ekim alanının 5 kilometre uzağındaki küçük bir sulama kanalının kıyısında ölü bulunduğunu bildirdi.

Wanchaithanawong, çocuğun ölüm sebebinin belirlenebilmesi için otopsi yapılacağını da belirtti.

17 Aralık'ta kaybolan çocuk için 2 metre uzunluğundaki şeker kamışlarıyla kaplı 32 hektarlık ekim alanında arama çalışmaları sürdürülüyordu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 13:19
  1. Kayıp Çocuk
  2. Myanmarlı göçmenler
  3. şeker kamışı plantasyonu
  4. Tayland

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyi Müşterek Toplantısı
    1. TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyi..
    2. Süper Lig ekibinde ayrılık! Golcü..
    3. Ünlü teknik adam Erol Bulut umreye gitti
    4. Akar'dan CHP'li Özel hakkında suç..
    5. Polonya'da yangın: 6 ölü
    6. Deyrizor'daki DEAŞ ile YPG/PKK..
    7. Asgari ücret net ne kadar oldu?
    8. Türk Telekom açıkladı: Ücret alınmayacak
    9. Kayseri'de FETÖ sanıklarına hapis cezası
    10. Emekli maaşına ne kadar zam gelecek?
    11. Yeni yılda emekli ne kadar zam alacak?
    12. Susam 155 yıllık taş değirmende tahine..
    13. Ayakkabıdaki lekeler nasıl çıkar?
    14. KODAKAP ile kırsaldaki yapılaşma..
    15. İstanbul'da 'Genç Sada Kur’an-ı Kerimi..
    16. Türkiye'den Yemen'e insani yardım
    17. Dağcılara "çığ" uyarısı
    18. Bin Selman görüşmek istedi, kral..
    19. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    20. Tayland'da kayıp Myanmarlı çocuğun..
    Rusya'dan ortalığı karıştıracak adım: Beni süreç dışına iterseniz...
    Rusya'dan ortalığı karıştıracak adım: Beni süreç dışına iterseniz...
    Skandal sözlerin altında ne yatıyor?
    Skandal sözlerin altında ne yatıyor?
    Sudan'a Türkiye karşıtı rüşvet teklifi! 'İlişkileri kesin, parayı alın'
    Sudan'a Türkiye karşıtı rüşvet teklifi! 'İlişkileri kesin, parayı alın'
    Ve beklenen açıklama geldi... Ankara'da okullar tatil edildi
    Ve beklenen açıklama geldi... Ankara'da okullar tatil edildi
    Ukrayna'da özgün saldırı ve elektronik harp helikopteri hizmete sunuldu
    Ukrayna'da özgün saldırı ve elektronik harp helikopteri hizmete sunuldu

    Günün Karikatürü

    26 Aralık 2018
    Erdoğan açıklayacak! Binlerce kamu çalışanına müjde
    Erdoğan açıklayacak! Binlerce kamu çalışanına müjde
    Tarihte böylesi yaşanmadı! Piyasalar sarsıldı
    Tarihte böylesi yaşanmadı! Piyasalar sarsıldı