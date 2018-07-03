Tayland’da kaybolan çocuklar sağ olarak bulundu

Tayland Chiang Rai Eyaleti Valisi Narongsak Osatanakorn 9 gündür kayıp olan 12 futbolcu çocuk ve antrenörleriyle ilgili basına açıklama yaptı.

Osatanakorn, arama kurtarma ekiplerinin kayıp gruba sağ olarak ulaştığı müjdesini verdi.

Narongsak, süregelen yağış nedeniyle su seviyesinin sürekli yükseldiği mağara kompleksinin görece yüksekte kalan bölümündeki bir galeriye sığınarak hayatta kalmayı başaran grubun kurtarılma aşamasında olduğunu duyurdu.

Vali Narongsak, grubu mağaradan çıkarmanın zorlu bir süreç olacağına dikkat çekerek, "Onları bulduk, ama operasyon henüz bitmedi." ifadesini kullandı.

Kurtarma ekiplerinin, bu aşamada 9 gündür mağarada bulanan grubu hemen dışarı çıkarmakla hayati ihtiyaçlarını mağara içinde karşılayıp sonra çıkarmak arasında bir tercih yapacağını belirten Narongsak, "Sağlık ekipleri çocukların iyi durumda olduğuna kanaat getirirse, o zaman kendi kendilerine hareket edebilecek gücü kazanana kadar onlara içerde bakacağız." diye konuştu.

Uzmanlar, bedensel olarak zayıf düşmüş çocukları mağara içinde su altına daldırarak kurtarmaya çalışmanın, ne kadar kolay bir dalış olsa da hayati risk taşıyabileceğine dikkati çekiyor.

Yaşları 11 ila 16 arasında değişen 12 çocuk ile 25 yaşındaki antrenörleri, 23 Haziran'da Tham Luang Nang Non mağarasına yaptıkları gezide mağaranın girişinin yağmur nedeniyle kapanmasının ardında içeride mahsur kalarak kaybolmuştu.

Kaynak: AA