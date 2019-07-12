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Tayland’da düşen uçağın enkazı görüntülendi

Tayland’da eğitim uçuşu yapan savaş uçağı düştü.

12 Temmuz 2019 Cuma 11:43
Tayland’da düşen uçağın enkazı görüntülendi

Tayland’da eğitim uçuşu yapan savaş uçağı düştü. Dün düşen ve 1 pilotun hayatını kaybettiği uçağın enkazı görüntülendi.


Tayland’ın Chiang Mai şehrinde eğitim uçuşu yapan savaş uçağının düşmesi sonucu 1 pilot hayatını kaybetti, 1 pilot yaralandı. Kazanın ardından uçağın enkazı görüntülendi. Hava Kuvvetleri Sözcüsü Pongsak Semachai, dün düşen savaş uçağının içerisinde 2 pilotun bulunduğunu ve eğitim uçuşu esnasında düştüğünü belirtti. Aero L-39 tipi savaş uçağında bulunan iki pilottan birinin fırlatma koltuğu ile kurtulup kazayı yaralı atlattığı belirtildi. Uçağın motorunda arıza bulunduğu belirtilirken kazanın nedeni araştırılıyor.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 11:43
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