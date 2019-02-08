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Tayland'da devrik başbakana yakın parti, Prenses'i başbakanlığa aday gösterdi

Devrik Başbakan Yingluck Şinavatra'nın kapatılan partisinin devamı niteliğindeki Thai Raksa Chart Partisi, Kral Maha Vajiralongkorn'un ablası Prenses Ubol Ratana'yı başbakanlığa aday gösterdi- Muhalefetin bu adımı askeri cunta yönetiminin planlarını bozabilir

08 Şubat 2019 Cuma 12:02
Tayland'da devrik başbakana yakın parti, Prenses'i başbakanlığa aday gösterdi

ANKARA (AA) - Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'da 2014'teki askeri darbeyle devrilen eski Başbakan Yingluck Şinavatra'nın kapatılan partisinin devamı niteliğindeki Thai Raksa Chart Partisi, darbe sonrası yapılacak ilk genel seçimler için Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un ablası Prenses Ubol Ratana'yı başbakanlığa aday gösterdi.

Bangkok Post gazetesinde yayımlanan habere göre Thai Raksa Chart Partisi yetkilileri, 24 Mart'ta yapılması kararlaştırılan darbe sonrası ilk genel seçimler için aday kayıtlarının alındığı Seçim Komisyonu Ofisine, Prenses Ratana'nın başbakanlık adaylığı için başvuruda bulundu.

Devrik Başbakan Yingluck Şinavatra ve babası Başbakan Tahsin Şinavatra'ya yakın siyasi partinin bir kraliyet mensubunu dışarıdan başbakanlığa aday göstermesi, askeri cunta yönetiminin sivil yönetime geçişte hükümette kalma planlarına darbe vurabilir.

Cunta yönetimi, Palang Pracharath (Halkın Devlet İktidarı) adıyla bir parti kurmuş ve halen cunta hükümetinin başında olan General Prayut Chan-o-cha'yı başkanlığına aday göstermişti.

Monarşiyle yönetilen ülkede kraliyet ailesi, ordu iktidarının üzerindeki yegane güç olarak görülüyor. Ülke tarihinde ilk kez bir kraliyet ailesi mensubu başbakanlığa aday gösteriliyor.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 12:02
  1. askeri cunta yönetimi
  2. General Prayut Chan-o-cha
  3. Prenses Ubol Ratana
  4. Tayland
  5. Thai Raksa Chart Partisi

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