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Tayland'da dev istiridyeler yakalayan Güney Koreli aktrise suçlama

Güney Koreli aktris Lee Yeol-eum, katıldığı televizyon programında nesli tükenmekteki dev istiridyeleri yakalamakla suçlandı- Programın, Lee'nin martta Hat Chao Mai Milli Parkı sularında yakaladığı istiridyeleri, katılımcılarla pişirip yedikleri görüntülerin yer aldığı bölümü geçen ay sonunda ekranlara geldi

05 Temmuz 2019 Cuma 15:36
Tayland'da dev istiridyeler yakalayan Güney Koreli aktrise suçlama

BANGKOK (AA) - Tayland'da, Güney Koreli bir aktris, katıldığı televizyon programında nesli tükenmekte olan dev istiridyeleri yakalamakla suçlanıyor.

Taylandlı yetkililer, aktris Lee Yeol-eum'un, Güney Koreli ünlülerin katıldığı dünyanın uzak yerlerinde hayatta kalma mücadelesi verilen "Ormanın Kanunu" isimli televizyon programında, Tayland'daki bir milli deniz parkında koruma altındaki 3 dev istiridyeyi avlamakla suçlandığını belirtti.

Hat Chao Mai Milli Parkı Müdürü Narong Kongeiad, Lee hakkında "dev istiridye avlayarak vahşi yaşam yasalarını ihlal etmekten" polise suç duyurusunda bulunduğunu aktardı.

Yalnızca Lee'nin değil, olayda dahli bulunan diğer kişilerin de suçlanabileceğini belirten Narong, şu ifadeleri kullandı:

"Hat Chao Mai'deki deniz kaynakları yakalanamaz, avlanamaz ya da pişirilemez. Yapımcıların ve katılımcıların bundan haberi vardı zira çekime başlamadan önce kendilerine parkın kurallarıyla ilgili sıkı sıkıya bilgi verildi."

- 4 yıla kadar hapis cezası alabilir

Programın, Lee'nin martta Hat Chao Mai Milli Parkı sularında yakaladığı istiridyeleri, katılımcılarla pişirip yedikleri görüntülerin yer aldığı bölümü geçen ay sonunda ekranlara geldi.

Yetkililer, Güney Koreli oyuncunun, suçlu bulunması halinde 4 yıla kadar hapis ve 40,000 Tayland Bahtı'na (yaklaşık bin 300 dolar) kadar para cezasına çarptırılabileceğini kaydetti.

Gelen tepkiler üzerine "Ormanın Kanunu" programının yapımcıları, Tayland'da yaşanan olay için özür diledi.

Channel News Asia'nın haberine göre, Narong, program ekibine, Tayland resmi makamlarınca çekim yapma izni verilmiş olsa da parkın farklı bölgelerinde çekim yapan ve her seferinde yetkilileri bilgilendirmeyen ekibi takip etmenin zor olduğunu ifade etti.

Narong, deniz mahsulü avının çekildiği sırada yapım ekibinin yerini milli park yetkililerine bildirmediğini de kaydetti.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 15:36
  1. aktris Lee Yeol-eum
  2. istiridye
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  4. Tayland

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