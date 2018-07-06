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Tayland'da çocuklar mahsur, kurtarmaya gelen dalgıç ölü!

Mağarada mahsur kalan 12 çocuk ve antrenörlerinin kurtarılması çalışmalarına katılan bir dalgıç yaşamını yitirdi.

06 Temmuz 2018 Cuma 11:08
Tayland'da çocuklar mahsur, kurtarmaya gelen dalgıç ölü!

38 yaşındaki eski Deniz Kuvvetleri mensubu Saman Kunan, çocukların maksur kaldığı odacığa oksijen tedariği görevinin dönüşü sırasında bilincini kaybetti.

Kurtarma ekibinin diğer görevlileri Kunan'ı hayata döndüremedi.

Chiang Rai bölgesi vali yardımcısı Kunan'ın ölümü ile ilgili yaptığı açıklamada, "Görevi çocuklara oksijen sağlamaktı ama dönüş yolunda kendi oksijeni kalmadı." dedi.

Deniz Kuvvetleri'ndeki dalgıçlık görevinden ayrılmış olan Kunan, kurtarma operasyona yardım etmek için gönüllü olarak katılmıştı.

Tham Luan Mağaraları'nda mahsur kalan grubu kurtarmak için çalışmalar sürüyor.

Ekipler, birkaç gün sonra başlaması beklenen yoğun yağışlar mağaradaki su seviyesini yükseltmeden önce kurtarma işlemini tamamlamak için zamana karşı yarışıyor.

Kurtarma çalışmasını yürütenler, çocukları mümkün olan en güvenli ve kolay şekilde dışarıya çıkarmanın yollarını arıyor.

Mağaradaki su seviyesinin yükselmesiyle çıkış yollarının yeniden kapanacağı ve kurtarma çalışmalarının daha zor hale geleceği ifade ediliyor.

Çocukların çoğu yüzme bilmiyor ve bu şekilde çıkmak zorunda kalırlarsa temel dalış eğitimi almaları gerekecek.

Bu yolla da dışarı çıkarılamazlarsa, yağış sezonunun bitmesini bekleyecekler. Bu da dört ay mağarada kalmaları anlamına gelecek.

Kaynak: BBC Türkçe

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 11:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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