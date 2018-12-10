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Tayland'da bilim ödülü kazanan öğrenciye Büyükelçi Akgün'den tebrik

10 Aralık 2018 Pazartesi 19:50
Tayland'da bilim ödülü kazanan öğrenciye Büyükelçi Akgün'den tebrik

BANGKOK (AA) - Türkiye'nin Bangkok Büyükelçisi Evren Dağdelen Akgün, Tayland'da düzenlenen 7. Asya Pasifik Genç Bilim İnsanları Konferansı'nda (APCYS) 2 ayrı kategoride birincilik ödülü kazanan fen lisesi öğrencisi Umut Boyraz'ı elçilik konutunda ağırladı.

Tayland'ın Rayong bölgesinde Kamnoetvidya Bilim Akademisinin (KVIS) ev sahipliğinde 5-10 Aralık'ta gerçekleşen ve 18 farklı ülkeden öğrencilerin katıldığı etkinlikte Türkiye'yi, İzmir Özel Oğuzhan Özkaya Fen Lisesi öğrencisi Boyraz ve fizik öğretmeni Alper Bayram temsil etti.

Boyraz, fizik kategorisinde birinci olarak altın madalya kazanırken aynı zamanda en iyi poster sunumu ödülüne de layık görüldü.

Başarılı öğrenci ve öğretmenini misafir eden Büyükelçi Akgün, Boyraz'ın başarısının Türkiye için bir gurur vesilesi olduğunu belirterek genç öğrenciyi tebrik etti.

Akgün, lise öğrencisi Boyraz'a bilimsel çalışmalarına devam ederek yeni projeler geliştirmesi yönünde tavsiyede bulundu.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 19:50
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