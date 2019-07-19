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Tayland'da başbakan hakkındaki "anayasaya aykırılık" davası

Anayasa Mahkemesince kabul edilen 110 milletvekilinin imzasıyla açılan davada, Başbakan Prayuth Çan-oça'nın serbest seçimlerin ardından "cunta lideri" olarak görevini sürdürmesinin anayasaya aykırı olduğu savunuluyor

19 Temmuz 2019 Cuma 21:41
Tayland'da başbakan hakkındaki "anayasaya aykırılık" davası

BANGKOK (AA) - Tayland'da Anayasa Mahkemesi, milletvekillerinin Başbakan Prayuth Çan-oça hakkında, askeri darbenin ardından yapılan ilk serbest seçimlerden sonra "cunta lideri olarak görevini sürdürdüğü" gerekçesiyle başbakanlığının düşürülmesi için açtığı davayı kabul etti.

Anayasa Mahkemesi, 110 milletvekilinin "anayasaya aykırılık" gerekçesiyle açtığı davayı kabul ederken, davalı Başbakan Prayuth'a savunmasını hazırlaması için 15 gün süre tanıdı.

Öte yandan mahkeme, muhalefetteki Gelecek İleri Partisinin Genel Başkanı Thanathorn Juangroongruangkit ve Yardımcısı Piyabutr Saengkannokul hakkında "anayasal monarşiyi ortadan kaldırmak" suçlamasıyla açılan davanın da kabul edildiğini bildirdi.

- Seçimler martta yapılabilmişti

Milletvekilleri, Prayuth'un darbeden sonra yapılan ilk serbest seçimlerin ardından yeniden başbakan seçilmesine rağmen, "cunta lideri olarak yetki ve sorumluklarını sürdürmesinin anayasaya aykırı olduğu" gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine dava açmıştı.

Prayuth, 2014'te ordunun yönetime el koymasının ardından, "Ulusal Barış ve Düzen Konseyi" adı verilen "askeri cuntanın lideri" sıfatıyla başbakanlık görevini üstlenmişti.

Darbenin ardından 5 yıl boyunca ertelenen seçimler, cunta gözetiminde hazırlanan seçim kanununun çıkarılması sonrasında martta yapılabilmişti.

Prayuth seçimlere cunta destekli Palang Pracharath (Halkın Devlet İktidarı) Partisinin adayı olarak girmiş, seçimlerin ardından seçilmiş milletvekillerinin oluşturduğu Temsilciler Meclisiyle cunta tarafından atanan askerlerden oluşan senatonun ortak oylamasıyla yeniden başbakanlık görevine getirilmişti.

Başbakan Prayuth'un kurduğu yeni kabine, 16 Temmuz'da yemin ederek görevine başlamıştı.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 21:41
  1. Anayasa Mahkemesi
  2. Tayland
  3. Tayland Başbakanı Prayuth Çan-oça

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