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Tayland'da alıkonulan Suudi genç kız

Bangkok Havalimanında alıkonulduktan sonra kendini bir otel odasına kapatan Suudi Arabistanlı genç kadın zorla başka bir ülkeye iade edilmeyecek

07 Ocak 2019 Pazartesi 16:26
Tayland'da alıkonulan Suudi genç kız

ANKARA (AA) - Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'da, aile şiddetinden kaçarken Bangkok Havalimanı'nda alıkonulan Suudi Arabistan vatandaşı genç kadının iradesi dışında her hangi bir ülkeye iade edilmeyeceği belirtildi.

Tayland'da yayın yapan Bangkok Post gazetesinin haberine göre, Taylandlı yetkililer, Rahaf Muhammed El Kunun adlı 18 yaşındaki genç kadının Avustralya'ya yaptığı iltica başvurusunun Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri tarafından değerlendirilmesi için Tayland'da tutulacağını belirtti.

Tayland Göçmenlik Polisi Müdürü Surachate Hakparn, Avustralya'ya aktarma yapmak üzere geldiği Bangkok Havaalanında Suudi yetkililerin talebiyle alıkonulan ve bunun üzerine kendini havalimanında bulunan bir otel odasına kapatan genç kadının iradesi dışında başka bir ülkeye iade edilmeyeceğini ifade etti.

Hakparn, "Gitmek istemiyorsa onu zorlamayacağız. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve biz, onu dinleyeceğiz, herhangi bir ülkeye iltica başvurusunda bulunup bulunmadığını soracağız, ona göre koordinasyonu sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

BMMYK Tayland Temsilciliği, BM yetkililerinin genç kadın ile ile iltica koşullarını konuşmak üzere temas kurduğunu bildirdi.

Kuveyt'te yaşayan ailesine iade edilmek üzere havalimanında alıkonulan Kunun'un Twitter'da yaptığı paylaşımlar, sosyal medyada yankı uyandırmıştı. Suudi Arabistan'ın Bangkok Büyükelçiliği'nden yetkililerin genç kızın pasaportuna el koyduğu iddia edilmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 16:26
  1. Bangkok
  2. Rahaf Muhammed El Kunun
  3. Suudi Arabistan
  4. Tayland

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