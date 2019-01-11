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Tayland'da alıkonulan Suudi genç kadın Kanada'ya gidiyor

Kanada Başbakanı Trudeau, Rahaf Muhammed El Kunun'a sığınma vereceklerini açıkladı

11 Ocak 2019 Cuma 22:00
Tayland'da alıkonulan Suudi genç kadın Kanada'ya gidiyor

BANGKOK (AA) - Tayland'da, aile şiddetten kaçarak Avustralya'ya gitmek isterken aktarma yapmak üzere geldiği Bangkok'taki havaalanında alıkonulan ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) himayesinde ülkeye geçici olarak giriş yapmasına izin verilen Suudi Arabistan vatandaşı genç kadın, Kanada'ya gitmek üzere Bangkok'tan ayrıldı.

Emniyetin Göçmenlik Bürosu Şefi Surachate Hakparn, 18 yaşındaki Rahaf Muhammed El Kunun'un, son varış noktası Toronto olan ve Güney Kore'nin başkenti Seul'e giden uçakla ülkeden ayrıldığını açıkladı.

Suraçate, Kanada'nın Bangkok Büyükelçisinin, gitmeden önce Kunun ile havaalanında görüştüğünü, Suudi kadının, sığınma teklifinde bulunan ülkelerden Kanada'yı seçtiğini ve kendisine yardım edenlere teşekkür ettiğini söyledi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau da ülkesinin Suudi genç kadına sığınma tanıyacağını açıkladı.

Kendisine kötü davrandığını ileri sürdüğü ailesinden kaçan ve güvenli üçüncü bir ülkeye iltica talebinde bulunan Kunun, ailesinin yanına gönderilmesi halinde öldürülmekten korktuğunu söylemişti.

Yetkililer, ailesinden kaçarak Avustralya'ya gitmek isterken aktarma yapmak üzere geldiği Bangkok'taki Suvarnabhumi Havalimanı'nda durdurulan Kunun'un, Avustralya'ya yaptığı iltica başvurusunun BMMYK tarafından değerlendirileceğini ve talep sonuçlanıncaya kadar genç kadınının Tayland'da kalacağını belirtmişti.

BMMYK himayesi altında ülkeye geçici giriş izni verilen Kunun, pazartesi günü havalimanında kendini kapattığı otel odasından ayrılmıştı. Kunun'un Bangkok'ta nerede kalacağına ilişkin bilgi paylaşılmamıştı.

Surachate Hakparn, pazartesi günü havaalanında yaptığı açıklamada, "Şu andan itibaren geri dönmek istemiyor ve onu zorlamayacağız. Bu gece hiçbir yere gönderilmeyecek. Zorluktan kaçtı. Tayland bir tebessümler ülkesi. Kimseyi ölmek için göndermeyeceğiz. Bunu yapmayacağız. Hukukun üstünlüğü çerçevesinde insan haklarına bağlı kalacağız.” diyerek, genç kadının iradesi dışında başka bir ülkeye iade edilmeyeceğini vurgulamıştı.

Kuveyt'te yaşayan ailesine iade edilmek üzere havalimanında alıkonulan Kunun'un Twitter'da yaptığı paylaşımlar, sosyal medyada yankı uyandırmıştı. Suudi Arabistan'ın Bangkok Büyükelçiliğinden yetkililerin genç kızın pasaportuna el koyduğu iddia edilmişti. Kunun daha sonra Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, pasaportunun kendisine geri verildiğini belirtmişti.

Suudi Arabistan'ın Bangkok Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada ise Kunun'un iadesinin talep edildiği ya da pasaportuna el konulduğu yönündeki iddialar reddedilmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 22:00
  1. Kanada
  2. Rahaf Muhammed El Kunun
  3. Suudi Arabistan
  4. Tayland

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