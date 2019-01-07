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Tayland'da alıkonulan Suudi genç kadın

Bangkok'taki havalimanında alıkonulduktan sonra kendini bir otel odasına kapatan Suudi Arabistanlı genç kadın, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği gözetiminde havalimanından ayrıldı- Rahaf Muhammed El Kunun adlı 18 yaşındaki genç kadına, Tayland'a geçici olarak giriş izni verildi

07 Ocak 2019 Pazartesi 21:50
Tayland'da alıkonulan Suudi genç kadın

BANGKOK (AA) - Tayland'da, aile şiddetinden kaçarken Bangkok'taki havalimanında alıkonulan Suudi Arabistan vatandaşı genç kadının havalimanından ayrıldığı bildirildi.

Taylandlı yetkililer, Rahaf Muhammed El Kunun adlı 18 yaşındaki genç kadına, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) himayesi altında ülkeye geçici giriş izni verildiğini açıkladı.

Yetkililer, ailesinden kaçarak Avustralya'ya gitmek isterken aktarma yapmak üzere geldiği Bangkok'taki Suvarnabhumi Havalimanı'nda durdurulan Kunun'un iltica statüsünün BMMYK tarafından değerlendirileceğini ifade etti.

Kadının havalimanından ayrılmasına, BMMYK yetkililerinin, Tayland Göçmenlik Polisi Müdürü Surachate Hakparn ve Kunun ile yaptığı görüşme sonrasında karar verildi.

BMMYK, Kunun ile yapılan görüşmenin ayrıntılarını paylaşmazken,Tayland'daki temsilcisi Giuseppe De Vincentiis, ülke yetkilileriyle "şu ana kadar iyi bir iş birliği ruhu yakaladıklarına" dikkati çekti.

Surachate, havaalanında yaptığı açıklamada, "Şu andan itibaren geri dönmek istemiyor ve onu zorlamayacağız. Bu gece hiçbir yere gönderilmeyecek. Zorluktan kaçtı. Tayland bir tebessümler ülkesi. Kimseyi ölmek için göndermeyeceğiz. Bunu yapmayacağız. Hukukun üstünlüğü çerçevesinde insan haklarına bağlı kalacağız.” dedi.

Göçmenlik polisi, Kunun'un havalimanında kaldığı otel odasından ayrıldıktan sonraki fotoğraflarını basınla paylaştı. Kunun’un, Bangkok’ta nerede kalacağı hakkında bilgi paylaşılmadı.

Taylandlı yetkililer, Rahaf Muhammed El Kunun’un Avustralya'ya yaptığı iltica başvurusunun Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri tarafından değerlendirilmesi için Tayland'ta tutulacağını belirtmişti.

Surachate Hakparn, önceki açıklamasında, Avustralya'ya aktarma yapmak üzere geldiği Bangkok'taki Suvarnabhumi Havalimanı'nda Suudi yetkililerin talebiyle alıkonulan ve bunun üzerine kendini havalimanında bulunan bir otel odasına kapatan genç kadının iradesi dışında başka bir ülkeye iade edilmeyeceğini ifade etmiş ve "Gitmek istemiyorsa onu zorlamayacağız. BMMYK ve biz, onu dinleyeceğiz, herhangi bir ülkeye iltica başvurusunda bulunup bulunmadığını soracağız, ona göre koordinasyonu sağlayacağız." ifadesini kullanmıştı.

Kuveyt'te yaşayan ailesine iade edilmek üzere havalimanında alıkonulan Kunun'un Twitter'da yaptığı paylaşımlar, sosyal medyada yankı uyandırmıştı. Suudi Arabistan'ın Bangkok Büyükelçiliğinden yetkililerin genç kızın pasaportuna el koyduğu iddia edilmişti.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 21:50
  1. Rahaf Muhammed El Kunun
  2. Suudi genç kadın
  3. Tayland

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