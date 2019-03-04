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Tayland’da 80 karıncayiyen ele geçirildi

Tayland’ın Prachuap Khiri Khan vilayetinde bir kamyonda 80 adet canlı karıncayiyen ele geçirildi.

04 Mart 2019 Pazartesi 13:48
Tayland’da 80 karıncayiyen ele geçirildi

Tayland’ın Prachuap Khiri Khan vilayetinde bir kamyonda 80 adet canlı karıncayiyen ele geçirildi.


Tayland polisi, dün ülkenin batısında bulunan Prachuap Khiri Khan vilayetinde Pathum Thani vilayetine giden bir kontrol noktasını kanunsuz bir şekilde geçmeye çalışan kamyonu durdurdu. Polis kamyonun içinde 314 bin 628 dolar değerinde olduğu tahmin edilen 80 canlı karıncayiyen ele geçirdi.


Polis karıncayiyenlerin Vietnam ve Çin pazarlarında satılmak üzere götürüldüğünü bildirdi. Karıncayiyenler uluslararası yabani yaşam yasalarıyla korunmakta ve satışları yasak. Ancak dünyada en çok yasadışı ticareti olan hayvanlar olmaya devam etmekte.


Asya ve Afrika’da yaşayan sekiz türü bulunan karıncayiyenler, pulları ve etleri için avlanıyor. Vietnam ve Çin’in bazı kesimlerinde karıncayiyen eti lüks yiyecek olarak kabul ediliyor. Karıncayiyenin keratinli pulları ise geleneksel Çin tıbbında ilaç olarak kullanılıyor.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 13:48
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