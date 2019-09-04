Tayland ve Myanmar'dan sınır ötesi iş birliğini geliştirme kararı

ANKARA (AA) - Tayland ve Myanmar, uyuşturucu kaçakçılığı, Myanmarlı mültecilerin iadesi ve yasa dışı balıkçılık gibi sınır ötesi konularda iş birliğini geliştirmek üzere anlaştı.

Vietnam Haber Ajansının (VNA) haberine göre, Tayland ve Myanmar, uyuşturucu kaçakçılığı, Myanmarlı mültecilerin iadesi, yasa dışı balıkçılık ve ulus ötesi meseleler konularda iş birliğini güçlendirmek üzere anlaşmaya vardı.

Haberde, Myanmar Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing ve Tayland Başbakanı Prayuth Çan-oça'nın daha önce, sınır ötesi konularda ve sınır bölgelerindeki halkın geçim kaynaklarının iyileştirilmesine yönelik iş birliğini geliştirmek üzere görüş birliğine vardığı kaydedildi.

Öte yandan iki ülke, eğitim ve askeri eğitim alanlarında iş birliğini geliştirme konusunda da anlaşmıştı.



