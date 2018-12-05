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Tayland Milli Günü resepsiyonu

Tayland’ın merhum Kralı Bhumibol Adulyadej’in doğum günü dolayısıyla Ankara’da düzenlenen resepsiyona, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan katıldı

05 Aralık 2018 Çarşamba 21:39
Tayland Milli Günü resepsiyonu

ANKARA (AA) - Tayland’ın merhum Kralı Bhumibol Adulyadej’in doğum günü, Ankara’da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Tayland’ın Ankara Büyükelçisi Phantipha Lamsudha Ekarohit’in ev sahipliğinde, Tayland’ın merhum Kralı Bhumibol Adulyadej’in doğum günü dolayısıyla ilan edilen Tayland Babalar Günü vesilesiyle düzenlenen resepsiyona Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan ile diplomatik ve askeri misyon temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

İstiklal Marşı ve Tayland Krallık Marşı’nın çalınmasıyla başlayan resepsiyonda, Büyükelçi Ekarohit, merhum krala saygı gösterisinde bulundu.

Ekarohit, merhum kral Adulyadej’in 70 yıllık hükümdarlığı boyunca Tayland halkının refahı için yoğun çalıştığını, bu çalışmaların sonucunda da kralın doğum günü olan 5 Aralık’ın Birleşmiş Milletler tarafından "Dünya Toprak Günü" ilan edildiğini anlattı.

Ekarohit, "2018 yılı Tayland-Türkiye ilişkileri açısından önemli bir yıldır. Nisan ayında Türkiye'deki büyükelçilik görevime başlarken benim için en önemli öncelik, Tayland Krallığı ve Türkiye Cumhuriyeti arasında geçmişte başlayan diplomatik ilişkilerin 60. yıl dönümünü en güzel aktivitelerle kutlamak ve 2018 Tayland-Türkiye Karşılıklı Kültür Yılı dolayısıyla mevcut ilişkileri her iki ülke halkı için de daha üst seviyelere çıkartmak olmuştur." dedi.

İki ülkenin ticaret, yatırım, eğitim, spor, kültür ve turizm gibi geniş bir yelpazeye sahip ilişkilerinin bu yıl daha büyük bir gelişme kaydettiğini vurgulayan Ekarohit, Türkiye ve Tayland arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması görüşmelerinin de gelecek yıl sonuçlandırılmasının öngörüldüğünü söyledi. Ekarohit, bu anlaşmanın iki ülkenin mevcut ticaret ve yatırım ilişkilerine katkıda bulunacağına inandıklarını söyledi.

Tayland’ın gelecek sene Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) dönem başkanlığını üstleneceğini belirten Ekarohit, bu çerçevede birliğin diyalog ortağı Türkiye’yle yüksek düzeyli iş birliği beklediklerini kaydetti.

Konuşmanın ardından Büyükelçi Ekarohit ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alparslan, kutlama pastasını kesti. Daha sonra konuklara Tayland’ın geleneksel yemekleri ikram edildi.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 21:39
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