Tayland Kralına törenle taç giydirildi

Tayland Kralı Vajiralongkorn’a tahta geçişinden 2 yıl sonra taç giyme töreni yapıldı. Taylan’da yeni Kral Maha Vajiralongkorn’un taç giymesi geçen 70 yıl içinde ilk defa yapıldı. Tayland Kralı Vajiralongkorn’un başkent Bangkok’daki taç giyme töreninin bu derece ciddiye alınmasın onun tam bir ‘god-king’ olarak kutsandığı anlamına geldiği belirtildi.

Kral Maha Vajiralongkorn’un taç giyme töreninde eski Budist ve Hindu Brahman ritüelleri yer aldı. Kral Vajiralongkorn, taç giydirilmeden önce Tayland’daki en saygın din adamları, siyasiler ve kraliyet mensupları tarafından kutsal suyla kutsandı.Vajiralongkorn’a Tayland’ın Rama X kralı olarak yetkilendiren 9 katlı bir şemsiye verildi.

Vajiralongkorn’a taç giyme töreni, çok sevilen babası Bhumibol’un ölümünün ardından tahta geçmesinden iki yıl sonra yapıldı.

Vajiralongkorn ilk yaptığı açıklamada “ülkeyi önceki kralların rehberliğinde ve bütün halkının menfaati için doğrulukla yöneteceğine söz verdi.

Tayland 1932’den beri meşrutiyetle yönetilmesine rağmen kral, ülke halkının manevi koruyucusu olarak kabul edilmekte vebüyük nüfuzu olan bir anayasal güç ile donatılmış vaziyette. Kral sıkı bir şekilde eleştirilmekten korunur.

"Devarja""tanrı-kral" ya da Güneydoğu Asya’daki tanrılı kralın tarikatı olup hem Hinduizm’den hem de yerli geleneklerden doğdu. Kralın, genellikle Shiva yada Vishnu’ya atfedilen Hindu tanrısının bir tezahürü olan ilahi evrensel cetvel olduğunu kabul edilir.

Taç giyme töreni Bangkok’daki Büyük Saray’da yapıldı. Kral ülkenin en saygın din adamları, siyasileri ve saray mensupları tarafından Tayland’ın 5 nehri ve gölünden alınan kutsal suyla takdis edildi. Kutsal su beyaz bir elbise giyen Kral Vajiralong’in omuzlarından döküldü. Kutsal su Taylan’ın Chakri hanedanına mensup eski 9 Krala ait 22 kupadan boşaltıldı.

Daha sonra, kralın altın elbise giyerek oturduğu sekiz köşeli tahtta, taç giydirme törenine kutsal yağ sürme işlemiyle devam edildi. Kral, Başbakan Prayut Chan-ocha, Anayasa Mahkemesi başkanı ve Baş brahman olmak üzere 8 kişinin elinden su aldı. Kral Vajiralongkorn daha sonra tahta oturduğunun resmi işareti olarak 9katmanlı beyaz bir şemsiyeyi alıp altına oturdu.

Taç giyme törenine katılan yeni bir ritüel olarak, Kral Vajiralongkorn’un başına ülkeyi 1851 yılında batı gelenekleri ile yönetmeye başlayan Kral Rama IV’e verilen 7 kg ağırlığında bir taç giydirildi.

Taç giyme töreninde, kraliçe unvanı verilmesi için üzerine soluk pembe elbise giyen Kralın 3 gün önce evlendiği yeni karısı Suthida Tidjai da hazır bulundu. Kral Vajiralongkorn taç giydikten sonra önünde diz çöken 3 gün önce evlendiği eşi Suthida Tidjai’yı kraliçe olarak onayladı.

Tayland Kralına kutsal suyla takdis edilmesi ve taç giydirilmesi ile 3 gün sürecek kutlamak ritüelleri başladı. Kral Pazar günü Bangkok’daki en kutsal sayılan tapınakları ziyaret edecek. Sokaklarda yüz binlerce kişinin bu ziyareti izleyeceği tahmin ediliyor. Pazartesi günü Kral Büyük Saray’ın balkonundan halkı selamlayacak.