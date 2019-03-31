Tayland Kralı, eski Başbakan Taksin Şinavatra'nın madalyalarını geri aldı

BANGKOK (AA) - Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, 2008 yılından bu yana sürgünde bulunan eski Başbakan Taksin Şinavatra'nın kraliyet madalya ve unvanlarını geri aldığını bildirdi.

Kral Vajiralongkorn, "görevi kötüye kullanmak" ve "yolsuzluk" suçlamasıyla çarptırıldığı iki yıllık hapis cezasından kaçmak için 2008'de ülkeyi terk ettiği gerekçesiyle eski başbakanlardan Taksin Şinavatra'nın kraliyet madalya ve unvanlarını iptal etti.

Kraliyet beyanında, Taksin Şinavatra'nın, Yüksek Mahkeme kararıyla hapse mahkum edildiği, çeşitli suçlamalarla karşı karşıya olduğu ancak son derece uygunsuz bir davranışta bulunarak ülkeden kaçtığı ifade edildi.

Eski başbakanın kraliyet madalya, nişan ve unvanlarını iptal eden kraliyet beyanı, dün resmi "Royal Gazette"de yayımlandı.

Askeri darbe ile 2006 yılında görevden uzaklaştırılan Taksin Şinavatra, görevi kötüye kullanmak ve yolsuzluk yapmaktan suçlu bulunmuş, iki yıllık hapis cezasından kaçmak için 2008'de ülkeyi terk ederek sürgün hayatı yaşamaya başlamıştı.

Tayland'da 2001 yılından darbeyle iktidardan uzaklaştırıldığı 2006'nın eylül ayına kadar başbakanlık görevini yürüten Taksin Şinavatra, Chosun Ilbo gazetesinde 20 Mayıs 2015'te yayımlanan söyleşisinde, kız kardeşi Yinglak Şinavatra'nın devrilmesiyle sonuçlanan 22 Mayıs 2014'teki askeri darbenin emrini Kral yönetimindeki özel meclisin verdiğini iddia etmişti.

Şinavatra, ordunun bu emri yerine getirirken kendisine muhalif eski milletvekili Sutep Tagsuban ile iş birliği yaptığını savunmuştu.

Taksin Şinavatra'nın pasaportunun, 27 Mayıs 2015'te Güney Kore gazetesiyle yaptığı bu röportaj nedeniyle iptal edildiği bildirilmişti.



Tayland'da ordunun 2014'te yönetime el koymasının ardından 24 Mart Pazar günü ilk parlamento seçimleri yapılmış ancak kesin sonuçların ilanının mayıs ayına ertelendiği bildirilmişti.

Ülke basınında 25 Mart'ta yer alan haberlerde, resmi olmayan sonuçlara göre Başbakan General Prayut Çan-oça liderliğindeki Palang Pracharath (Halkın Gücü) Partisinin (PPRP) seçimi kazandığı ifade edilmişti.

Bazı medya organlarında ise muhalefetin en güçlü partisi olarak bilinen, eski Başbakan Taksin Şinavatra liderliğindeki Pheu Thai Partisinin seçimlerin galibi olduğu öne sürülmüştü.