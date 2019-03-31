0553 313 94 23

Tayland Kralı, eski Başbakan Taksin Şinavatra'nın madalyalarını geri aldı

31 Mart 2019 Pazar 17:31
Tayland Kralı, eski Başbakan Taksin Şinavatra'nın madalyalarını geri aldı

BANGKOK (AA) - Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, 2008 yılından bu yana sürgünde bulunan eski Başbakan Taksin Şinavatra'nın kraliyet madalya ve unvanlarını geri aldığını bildirdi.

Kral Vajiralongkorn, "görevi kötüye kullanmak" ve "yolsuzluk" suçlamasıyla çarptırıldığı iki yıllık hapis cezasından kaçmak için 2008'de ülkeyi terk ettiği gerekçesiyle eski başbakanlardan Taksin Şinavatra'nın kraliyet madalya ve unvanlarını iptal etti.

Kraliyet beyanında, Taksin Şinavatra'nın, Yüksek Mahkeme kararıyla hapse mahkum edildiği, çeşitli suçlamalarla karşı karşıya olduğu ancak son derece uygunsuz bir davranışta bulunarak ülkeden kaçtığı ifade edildi.

Eski başbakanın kraliyet madalya, nişan ve unvanlarını iptal eden kraliyet beyanı, dün resmi "Royal Gazette"de yayımlandı.

Askeri darbe ile 2006 yılında görevden uzaklaştırılan Taksin Şinavatra, görevi kötüye kullanmak ve yolsuzluk yapmaktan suçlu bulunmuş, iki yıllık hapis cezasından kaçmak için 2008'de ülkeyi terk ederek sürgün hayatı yaşamaya başlamıştı.

Tayland'da 2001 yılından darbeyle iktidardan uzaklaştırıldığı 2006'nın eylül ayına kadar başbakanlık görevini yürüten Taksin Şinavatra, Chosun Ilbo gazetesinde 20 Mayıs 2015'te yayımlanan söyleşisinde, kız kardeşi Yinglak Şinavatra'nın devrilmesiyle sonuçlanan 22 Mayıs 2014'teki askeri darbenin emrini Kral yönetimindeki özel meclisin verdiğini iddia etmişti.

Şinavatra, ordunun bu emri yerine getirirken kendisine muhalif eski milletvekili Sutep Tagsuban ile iş birliği yaptığını savunmuştu.

Taksin Şinavatra'nın pasaportunun, 27 Mayıs 2015'te Güney Kore gazetesiyle yaptığı bu röportaj nedeniyle iptal edildiği bildirilmişti.

Tayland'da ordunun 2014'te yönetime el koymasının ardından 24 Mart Pazar günü ilk parlamento seçimleri yapılmış ancak kesin sonuçların ilanının mayıs ayına ertelendiği bildirilmişti.

Ülke basınında 25 Mart'ta yer alan haberlerde, resmi olmayan sonuçlara göre Başbakan General Prayut Çan-oça liderliğindeki Palang Pracharath (Halkın Gücü) Partisinin (PPRP) seçimi kazandığı ifade edilmişti.

Bazı medya organlarında ise muhalefetin en güçlü partisi olarak bilinen, eski Başbakan Taksin Şinavatra liderliğindeki Pheu Thai Partisinin seçimlerin galibi olduğu öne sürülmüştü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 17:31
  1. Taksin Şinavatra
  2. Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ayşe Begüm Onbaşı'dan altın madalya
    1. Ayşe Begüm Onbaşı'dan altın madalya
    2. YSK'dan yayına giren kanallar hakkında..
    3. AK Parti, simülasyonlarla sonucu..
    4. YSK, yayın yasağı kalkmadan seçimlerle..
    5. Özhaseki'den ilk değerlendirme
    6. CHP'nin kazandığı belediyeler son..
    7. Oy torbaları Batman Adliyesine..
    8. Mehmet Özhaseki: “Yavaş yavaş değil,..
    9. Mısır-Fransa ortak deniz tatbikatı..
    10. Şişli'den ilk sonuçlar geliyor! İşte..
    11. Özhaseki'nin oy kullandığı sandıktaki..
    12. Jandarmadan geniş güvenlik önlemi!..
    13. Zarfı sandıktan çıkardı, attığı oy..
    14. Sandıklar açılıyor! İşte Bursa'da son..
    15. CHP'den yerel seçim açıklaması
    16. THY Genel Müdürü Ekşi sayıyı açıkladı
    17. Doğu'da Savcı Sayan farkı! Birçok..
    18. AK Parti’nin kazandığı belediyeler 31..
    19. Saadet Partililer seçim sonuçlarını..
    20. Sandıklar açıldı! İşte Muş'ta son durum
    21. Jandarmadan terör örgütü PKK’ya büyük..
    22. İşte Gaziantep ve Van'dan gelen ilk..
    23. Çeşitli suçlardan aranan çok sayıda..
    24. Tokat'ta muhtarlık seçimi kavgası: 3..
    25. Sandıklar kapandı, İmamoğlu konuştu
    26. Mehmet Özhaseki'den seçimle ilgili ilk..
    27. Mersin’de oy verme işlemi sona erdi,..
    28. Faik Öztrak: “Sandık güvenliğinin..
    29. İşte seçime katılım oranı...
    30. Sandıkta yakalandılar
    Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı
    Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı
    Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
    Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
    Bakanlığın iletişim merkezine şok telefon! ‘O doktorun kafasına sıkacağım’
    Bakanlığın iletişim merkezine şok telefon! ‘O doktorun kafasına sıkacağım’
    Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak
    Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak
    Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!
    Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!

    Günün Karikatürü

    31 Mart 2019
    Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi
    Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi
    ABD 'uyarıyoruz' dedi ve ekledi: Ülkeyi terk edin
    ABD 'uyarıyoruz' dedi ve ekledi: Ülkeyi terk edin