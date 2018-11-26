Tayland, kamu özel iş birliği modelinde Türkiye'yi örnek alıyor

İSTANBUL (AA) -Türkiye'nin sağlıkta dönüşümünün en büyük aktörlerinden Rönesans Sağlık Yatırım tarafından kamu özel iş birliği (PPP) modeliyle tamamlanan şehir hastaneleri dünyaya örnek oluyor.

Rönesans Sağlık Yatırım'dan yapılan açıklamaya göre, ilgilenen bölgelerin başında Uzak Doğu geliyor. Japonya’nın en büyük yatırım ve ticaret şirketlerinden Sojitz, Tayland'da PPP modeliyle hayata geçirilecek yatırım için örnek model olarak Adana Şehir Hastanesi'ni seçti.

Bu kapsamda Adana Şehir Hastanesi’ni ziyaret eden Sojitz yetkilileri, şehir hastanesinde incelemelerde bulundu. Rönesans Sağlık Yatırım tarafından projesi sürdürülen İkitelli Şehir Hastanesi'ne de ortak olan Sojitz'in yöneticilerine, Rönesans Sağlık Yatırım tarafından inşa edilerek hizmete açılan ve halen inşaatı devam eden PPP projeleri kapsamında detaylı bilgiler verildi.

Heyet, Rönesans İşletme Hizmetleri tarafından "tıbbi destek hizmetler", "bilgi teknolojileri", "teknik hizmetler" ve "destek hizmetler" olmak üzere 4 ana başlık altında sunulan ve yönetilen 19 farklı hizmeti saha gezisiyle yerinde inceledi. Saha gezisinde ayrıca laboratuvar, sterilizasyon ve dezenfeksiyon, fizik tedavi ve rehabilitasyon, yardım masası hizmetleri, teknik hizmetler ile hasta yönlendirme, refakat, resepsiyon ve taşıma gibi 7/24 kesintisiz verilen tüm destek hizmetler de Taylandlı heyete tanıtıldı.





- Sağlıkta Türk teknolojisi dönemi







Adana Şehir Hastanesi bünyesinde, sağlık hizmetlerinin kalitesini ve verimliliğini artırmak amacıyla Rönesans İşletme Hizmetleri’nin uzman kadroları tarafından yönetilen yüksek standart ve kalitedeki destek hizmetler tanıtıldı. Heyete ayrıca, canlıları ve nesneleri radyo dalgalarıyla tanımlamak için kullanılan RFID teknolojileri hakkında da bilgiler verildi. Heyetin ilgisini en çok RFID sistemiyle belli süreçlerin ölçülmesi, yönetilebilmesi, otomatize edilmesi ve hata yapma riskinin ortadan kaldırılması çekti.



Adana Şehir Hastanesi’nde yeni doğan bebeklerin kaçırılmasına veya karışmasına karşı kullanılan çipli "Pembe Takip Kod Sistemi" uygulamasını da inceleyen heyet, "Sağlıkta En İyi RFID Çözümü Ödülü"nün de sahibi olan bu sisteme hayranlıklarını dile getirdi.

Donanım ve yazılım olarak tamamı Türkiye’de üretilen sistem ile bebeklerin korunması, diğer hastanelere de ilham oluyor. Adana’da uygulanmaya başlayan bu sistemde yeni doğan bebeklere ve annelerine çipli bileklikler takılıyor. Bilekliğin takılmasıyla annenin bulunduğu odadan bebek çıkarıldığı an, hareket sensörlerinin devreye girmesiyle alarm çalıyor, servis kapıları otomatik kilitleniyor, güvenlik güçlerine giden acil kodlu mesaj ile güvenlikler alarm çalan servise yönlendiriliyor.



Tayland’a da model olmaya hazırlanan Adana Şehir Hastanesi, 2017 yılından bu yana Adana ve çevre illere hizmet vermeye devam ediyor. 318 bin 500 metrekare alan üzerine kurulu dev proje, bin 550 yatak kapasitesi ve yüksek teknolojiye sahip. "Dünyanın En Büyük Sismik İzolatörlü Hastanesi" unvanına da sahip olan şehir hastanesi, yaşanması olası en şiddetli deprem sırasında ve sonrasında bile tüm operasyonel faaliyetlerini hiçbir aksama olmadan yerine getirmeye devam edecek.