THY- Euroleague
0553 313 94 23

Tayland İpek Festivali'ne Türk tasarımı damga vurdu

Festivalde, Türkiye'nin Bangkok Büyükelçisi Evren Dağdelen Akgün'ün sergilediği Osmanlı ve Türk motiflerini içeren ipek kaftan, büyük beğeni topladı

02 Aralık 2018 Pazar 18:48
Tayland İpek Festivali'ne Türk tasarımı damga vurdu

BANGKOK (AA) - Tayland ipeğinin tanıtıldığı 8. Tayland İpek Festivali, başkent Bangkok'ta başladı.

Bangkok'taki Dünya Kongre Merkezi'nde gerçekleşen ve Tay ipeğini dünyaya tanıtmayı amaçlayan etkinliğin açılış konuşmasını Başbakan Prayut Çan-oça yaptı. Açılışa, Kültür Bakanı Vira Rojpojchanarat, üst düzey Taylandlı yetkililer ve Tayland Kraliyet ailesi temsilcileri de katıldı.

Yaklaşık 2 bin kişinin izlediği programda 48 ülkeden büyükelçi ve eşleri, Tay ipeğinden hazırladıkları kıyafetleri giyerek sahnede sergiledi.

Ünlü Türk modacı Ahmet Özceyhan'ın tasarladığı Osmanlı ve Türk motifleri içeren ipek kaftan, Türkiye'nin Bangkok Büyükelçisi Evren Dağdelen Akgün tarafından sergilendi.

Müzisyen Can Atilla'nın besteleri ve tanıtım filmi eşliğinde Büyükelçi Akgün'ün sergilediği kıyafet, konukların büyük beğenisini topladı.

Programın ardından AA muhabirine açıklama yapan Akgün, "Bu proje ile Sayın Özceyhan imzalı bu özel kıyafetle kültürümüzü ve tarihi değerlerimizi somut bir şekilde tanıtma fırsatı yakaladık." dedi.

Akgün, 2018 Tayland-Türkiye Karşılıklı Kültür Yılı çerçevesinde düzenlenen etkinliklerle iki ülke ilişkilerinin geliştiğine dikkati çekerek, "Türk motiflerinin Tay ipeği ile bir arada kullanılmasının bu etkinlik çerçevesinde ülkemiz ve Tayland arasında ilave bir kültür ve sanat bağı kurduğuna inanıyorum." diye konuştu.

Tasarımcı Özceyhan ise "Büyükelçimizin kostümünü iki aya yakın bir süre geceli gündüzlü çalışarak hazırladık. Geleneksel Osmanlı saray işlemelerinden esinlendiğimiz tasarımın en büyük özelliği, sandıklarda unutulmaya yüz tutmuş 150 yıllık nakışları gün yüzüne çıkarmış olmamız ve geleceğe kazandırmamız." ifadesini kullandı.

Özceyhan, etkinlikler kapsamında gerçekleştirilecek diğer defilelere de değinerek "Tay ipeğinin yanı sıra günümüze kazandırdığımız ve modernize ettiğimiz özel dokuma Türk kumaşı 'kutnu' ile farkındalık yaratacağız." dedi.

Bir hafta sürecek 8. Tayland İpek Festivali kapsamında tasarımcı Ahmet Özceyhan, 4 Aralık'ta Türk geleneksel motiflerinin kullanıldığı koleksiyonunu özel bir defile ile Tayland halkının beğenisine sunacak.

Bunun yanı sıra Türk Büyükelçiliği konutunda tertiplenecek davette de yabancı misafirlere Türk kumaşları ve nakışları hakkında bilgilendirme yapılacak.


Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 18:48
  1. büyükelçi
  2. Evren Dağdelen Akgün
  3. festival
  4. ipek
  5. Tayland
  6. türkiye

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kuzey Londra derbisinin galibi Arsenal
    1. Kuzey Londra derbisinin galibi Arsenal
    2. Basketbol: Toplu sonuç
    3. Kasımpaşa, Fenerbahçe maçına hazır
    4. Standard Liege deplasmanda mağlup
    5. Çocuklara işaret dilini hikayelerle..
    6. Beşiktaş-Galatasaray
    7. Çaldıkları rögar kapaklarını satarken..
    8. Dev derbide ilk 11'ler belli oldu
    9. Niğde'de bir dağcı çığ altında kaldı
    10. Hollanda'da Filistin Halkıyla..
    11. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    12. Rusya'ya mesaj yolladı! 'Askerlerimizi..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan Paraguay'a geldi
    14. Tayland İpek Festivali'ne Türk..
    15. Fanatik Yahudilerden İsrail'deki..
    16. "Artık kız çocuklarımızı dağa..
    17. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı..
    18. Spartak Trnava üst üste 3. kez kaybetti
    19. Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı 7..
    20. Trabzonspor Kulübünün olağan kongresi
    Maduro, Erdoğan'ın ziyareti öncesi hepsini Türkiye'ye devretti
    Maduro, Erdoğan'ın ziyareti öncesi hepsini Türkiye'ye devretti
    Menzili 600 kilometre! Karadeniz'de kuş uçurtmayacak
    Menzili 600 kilometre! Karadeniz'de kuş uçurtmayacak
    İyi Partili Ümit Özdağ'dan Suriyelilere yönelik 182 nefret mesajı
    İyi Partili Ümit Özdağ'dan Suriyelilere yönelik 182 nefret mesajı
    AYM'den flaş karar! 2 siyasi parti hakkında suç duyurusu
    AYM'den flaş karar! 2 siyasi parti hakkında suç duyurusu
    Rus kuklası Kadirov'dan 'Diriliş' tiyatrosu!
    Rus kuklası Kadirov'dan 'Diriliş' tiyatrosu!

    Günün Karikatürü

    2 Aralık 2018
    Seçim öncesi bomba iddia! AK Parti o illeri MHP'ye bırakıyor
    Seçim öncesi bomba iddia! AK Parti o illeri MHP'ye bırakıyor
    Serbest bırakılmayı uman Demirtaş ağladı: Beklesinler, duruşmaya geliyorum
    Serbest bırakılmayı uman Demirtaş ağladı: Beklesinler, duruşmaya geliyorum