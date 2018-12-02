Tayland İpek Festivali'ne Türk tasarımı damga vurdu

BANGKOK (AA) - Tayland ipeğinin tanıtıldığı 8. Tayland İpek Festivali, başkent Bangkok'ta başladı.

Bangkok'taki Dünya Kongre Merkezi'nde gerçekleşen ve Tay ipeğini dünyaya tanıtmayı amaçlayan etkinliğin açılış konuşmasını Başbakan Prayut Çan-oça yaptı. Açılışa, Kültür Bakanı Vira Rojpojchanarat, üst düzey Taylandlı yetkililer ve Tayland Kraliyet ailesi temsilcileri de katıldı.

Yaklaşık 2 bin kişinin izlediği programda 48 ülkeden büyükelçi ve eşleri, Tay ipeğinden hazırladıkları kıyafetleri giyerek sahnede sergiledi.

Ünlü Türk modacı Ahmet Özceyhan'ın tasarladığı Osmanlı ve Türk motifleri içeren ipek kaftan, Türkiye'nin Bangkok Büyükelçisi Evren Dağdelen Akgün tarafından sergilendi.

Müzisyen Can Atilla'nın besteleri ve tanıtım filmi eşliğinde Büyükelçi Akgün'ün sergilediği kıyafet, konukların büyük beğenisini topladı.

Programın ardından AA muhabirine açıklama yapan Akgün, "Bu proje ile Sayın Özceyhan imzalı bu özel kıyafetle kültürümüzü ve tarihi değerlerimizi somut bir şekilde tanıtma fırsatı yakaladık." dedi.

Akgün, 2018 Tayland-Türkiye Karşılıklı Kültür Yılı çerçevesinde düzenlenen etkinliklerle iki ülke ilişkilerinin geliştiğine dikkati çekerek, "Türk motiflerinin Tay ipeği ile bir arada kullanılmasının bu etkinlik çerçevesinde ülkemiz ve Tayland arasında ilave bir kültür ve sanat bağı kurduğuna inanıyorum." diye konuştu.

Tasarımcı Özceyhan ise "Büyükelçimizin kostümünü iki aya yakın bir süre geceli gündüzlü çalışarak hazırladık. Geleneksel Osmanlı saray işlemelerinden esinlendiğimiz tasarımın en büyük özelliği, sandıklarda unutulmaya yüz tutmuş 150 yıllık nakışları gün yüzüne çıkarmış olmamız ve geleceğe kazandırmamız." ifadesini kullandı.

Özceyhan, etkinlikler kapsamında gerçekleştirilecek diğer defilelere de değinerek "Tay ipeğinin yanı sıra günümüze kazandırdığımız ve modernize ettiğimiz özel dokuma Türk kumaşı 'kutnu' ile farkındalık yaratacağız." dedi.

Bir hafta sürecek 8. Tayland İpek Festivali kapsamında tasarımcı Ahmet Özceyhan, 4 Aralık'ta Türk geleneksel motiflerinin kullanıldığı koleksiyonunu özel bir defile ile Tayland halkının beğenisine sunacak.

Bunun yanı sıra Türk Büyükelçiliği konutunda tertiplenecek davette de yabancı misafirlere Türk kumaşları ve nakışları hakkında bilgilendirme yapılacak.



