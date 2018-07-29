Tayland Büyükelçisinden İHH’ya ziyaret

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerinin karşıladığı heyet, İHH Genel Merkezinde Suriyeli ailelerle bir araya geldi.



“Suriye halkı ümidini yitirmesin”

Ziyarette konuşan Tayland Krallığı Büyükelçisi Phantipha Lamsudha, Suriyelilerin yaşadıkları acıları çok uzak bir ülke olmalarına rağmen konuyu takip ettiklerini söyledi. Büyükelçi Ekarohit, insani yardım yapmanın büyük bir iş olduğunu ve bu anlamda da İHH'nın güzel bir iş yaptığını vurgulayarak, Suriyelilere de bu acıların biteceği ve daha iyi günlerin geleceğine dair ümitlerini yitirmemelerini ifade etti.

Ekarohit, Türk devletine ve halkına da teşekkür ederek, "Türkiye hükümetinin ve Türk halkının, 3 buçuk milyondan fazla Suriyeliye ev sahipliği yaptığını biliyoruz. Üzerlerinde ne kadar büyük bir yükün olduğunun da farkındayız. Bugün biz bu mütevazı desteğimizle belki sembolik bir yardımla ama bu konuda Türkiye’ye olan desteğimizi göstermek istedik. Bugün Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un 66. yaş günü. Adet olduğu üzere kralın doğum günlerinde dünyanın dört bir yanında en fazla ihtiyaç sahibi insanlara kralımızın hediye takdim etmesi bir gelenek haline gelmiştir” diye konuştu.

“Tayland’daki çalışmalarımız devam edecek”

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım da yapılan yardımın çok anlamlı olduğunu dile getirerek, "Suriye konusunda yapılan yardımın azı veya çoğu değil anlamı önemli. Büyükelçi bu konuda duyarlı ve Suriyelilerin bütün acılarını görüyor. Şu ana kadar Türkiye 32 milyar doların üzerinde bir yardım yaptı. Suriye'nin içerisinde çok daha büyük ihtiyaçlar var. Umarım Tayland'ın bu duyarlılığı o bölgedeki tüm ülkelere de örneklik teşkil edecektir” dedi.

Başkan Yıldırım, İHH’nın Tayland’da gerçekleştirdiği projelerden de bahsederek “Bizim Taylan'da camilerimiz, yetimhanelerimiz, okullarımız var, bundan sonra bu çalışmalarımız aralıksız devam edecek” ifadelerini kullandı.

Suriyeli ailelere yardım

Konuşmaların ardından, Büyükelçi Ekarohit ve Türkiye'de iş yapan Taylandlı iş adamlarıyla beraber, Suriyeli ailelere gıda, bebek maması ve nakdi yardım dağıtımında bulundu. Ekarohit bir süre burada bulunan Suriyeli annelerle de sohbet ederek, durumları hakkında bilgi aldı.

Patanili yetimler çizdi

Öte yandan, İHH'nın Tayland’daki yetimhanelerinde kalan çocukların çizdiği resimlerden oluşan serginin de açılışı yapıldı.

Ziyaret, toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.