Tayland Büyükelçisi Konya Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Konya’da bulunan Tayland Büyükelçisi Phantipha Iamsudha Ekarohit, Konya Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş ile görüştü.

Tayland Krallığı Ankara Büyükelçisi Phantipha Iamsudha Ekarohit, Konya Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Büyükelçi olarak görev yaptığı ülkeyi medyadan öğrenmek yerine önemli şehirlerini ziyaret ederek, tanımak istediğini kaydeden Büyükelçi Ekarohit, “Bu nedenle Konya gibi Türkiye’nin en önemli şehirlerinden birinde olmak bana gurur veriyor. Sanayi ve ticaret odalarına yapacağımız görüşmelerde de sizleri daha yakından tanımak, Tayland ile Türkiye ilişkilerini daha sağlamlaştırmak istiyoruz” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş ise, “Sizleri ağırlamak bizler için de büyük onur. Konya, Türkiye’nin tam kalbinde olan en büyük şehirlerinden bir tanesi. Konya’nın en güzel özelliği de hoşgörüsüyle tanınan bir şehir olması. Biz de inşallah sizlerle işbirliğimizi geliştirerek, turizm ve sanayi alanlarında birlikte yol katetmekten memnuniyet duyarız” ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Ekarohit ziyaretin sonunda günün anısına Başkan vekili Uzbaş’a kitap takdim ederken, Uzbaş’ta Büyükelçi’ye İngilizce Mesnevi hediye etti.