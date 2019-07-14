Tayland Büyükelçiliğinde Erzurum gündemi

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir Türk-Tayland Dostluk Grubuyla birlikte Tayland Büyükelçisi Tharit Charunguat’ı ziyaret ederek, Kış Turizmi hakkında sunum yaptı, Büyükelçiyi ve TaylandlılarıErzurum’a davet etti.

Türk-Tayland Dostluk Grubu AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu riyasetiyle Tayland büyükelçiliğini ziyaret etti. Ziyarette AK Parti Erzurum Milletvekili AydemirErzurum odaklı bir sunum gerçekleştirerek, ilin turizm değerlerini tanıttı, Erzurum’un Kış Turizminde küresel bir destinasyon olduğunu vurguladı.

Tayland Büyükelçisi Tharit Charunguat’ınErzurum’u Kış Turizm Merkezi olarak not düştüğünü açıklayan Milletvekili Aydemir, Büyükelçi’yi Erzurum’a davet etti. Ziyarette Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn’un doğum günü de kutlandı.